Posila Beneš se Olomouci vyplácí: Takový průběh jsem sám nečekal

Lépe jste hlavičku po rohu už ani trefit nemohl, že?

Naše první akce do vápna. Tomáš Zahradníček to skvěle zahrál na přední tyč, už to bylo jen o tom si dobře naběhnout a uklidit to. Ani přesně nevím, jak to padlo. Říkali mi, že to byla krkolomná pozice, mně to nepřišlo.

Prakticky nedostáváte góly. Váš příchod Olomouci prospívá.

Jsem spokojený a abych pravdu řekl, tak jsem ani nečekal, že by to mohlo mít takový průběh. Jsem za to velmi rád. Je to práce celého týmu, protože nebrání jeden hráč, ale všichni. Někdy tam jsou díry, ale máme vzadu Miloše Buchtu a ten nás několikrát podržel.

S libereckým útočníkem Kozákem to byla dřina, že?

Asi proto byl i v cizině – Anglii, Itálii... Má určitou kvalitu, není to s ním jednoduché.

První poločas vás ale Liberec výrazně přehrával. Čím to?

Celý zápas nebyl ideální. Ale to si vyříkáme v týdnu, teď se musíme radovat z důležitého vítězství.

Které je už čtvrté v řadě a vykoplo vás do střední skupiny.

Znáte to, když se daří, je vždycky pohoda. Věřím, že vítězství nám pomůže hlavně psychicky, abychom se zklidnili do dalších zápasů. Kvalita se bude teprve stupňovat. Hlavně hra na míči.

Jak vysoko myslíte?

Člověk by měl mít cíle, ale taky musíme být skromní. Před začátkem druhé půlky sezony jsme byli dole, teď musíme být šťastní za to, kde jsme. Uvidíme, co bude v budoucnu.

S jakou pojedete na Spartu?

Musíme si to hlavně srovnat v hlavách. Nebude to jednoduchý zápas. Očekávám hodně lidí, možná plno po posledním výkonu Sparty. Bude to o nás, jak takové utkání zvládneme psychicky.