Živá voda Zahradníčka. Olomoucký sprinter chytil báječnou formu

Tomáš Zahradníček vyměnil pravé křídlo za levé. Smůla pro libereckého beka Koscelníka, jemuž sprinter fotbalové Olomouce pláchl. Radost na gazelí pohyb pohledět.

Protože měl míč přes nohu a nechtěl centrovat slabší levačkou, zvolil kop šajtlí. Přesným přízemním pasem našel na bližší tyči hroťáka Martina Nešpora, který z prvního doteku zblízka uklidil balon pod břevno.

„Předvedli krásnou akci, pohříchu byla od nás jedna z mála. Ale zase to byly věci, na které apelujeme - souboj jeden na jedna a postavení útočícího hráče na první tyči,“ kvitoval souhru trenér Václav Jílek. „Stejně jako secvičený signál po rohu. Vyšlo to krásně,“ vrátil se k první brance Sigmy.

Společného měly architekta. Oba gólové centry si připsal pětadvacetiletý odchovanec Hanáků Zahradníček. Na vydřeném vítězství 2:1 měl zásadní podíl. Hraje ve skvělé formě. Až ta proměna bije do očí.

Zahradníček na podzim: žádný gól, jediná asistence.

Zahradníček za poslední tři zápasy: dva góly, tři asistence.

A to se ještě na rozhodující brance proti Příbrami podílel předfinální přihrávkou. Nohy měl v šesti gólech z osmi, které Sigma za uplynulá tři kola vstřelila. To je najednou efektivita! 1, 1,5 a 1,5 jsou jeho tři poslední známky od MF DNES.

Na čtyřech výhrách v řadě a posunu do střední skupiny má rodák z obce Medlov obří zásluhu. „Těší mě to, ale také jsem to klukům dlužil,“ štvala ho podzimní mizérie. „Jsem za něj rád, protože měl útlum. To se může stát každému. On je teď rozdílový hráč do ofenzivy a mužstvo táhne,“ chválí ho zkušený brankář Miloš Buchta.

„Zahrada, Tomáš Zahrada!“ skandují fanoušci ze sigmáckého kotle teď častěji. Přes zimu odstraňoval nedostatky. Aby od táty neposlouchal, že nedává góly. Dal si předsevzetí, že musí víc střílet.

„Pokud srovnáme Tomáše z podzimní a jarní části, moc společných jmenovatelů nenajdeme. Uvědomil si některé věci, pracuje na tom v tréninku na sto procent. Výrazné zlepšení se pak odráží v zápasech,“ vidí Jílek. „Naplňuje představu, co by měl plnit - tahovost, souboje jeden na jedna i soubojové chování, které u některých hráčů dlouhodobě chybí. Až nás tím překvapuje. Tomáš teď naplno splňuje naše nároky.“

Proto když se na Liberec vykartoval pravý obránce Sladký, zavrhl Jílek zatažení Zahradníčka dozadu. Věděl, že by byla chyba ho v laufu svázat defenzivními úkoly navíc.

„Přemýšleli jsme o tom, ale vyhodnotili jsme si, že by to byla velká škoda s ohledem ani nechci říct na formu, ale spíš na to, jak řeší situace - odvážně jeden na jednoho, tlačí se do toho, což v minulosti nebývalo, a hlavně efektivně. Říkali jsme si, že bychom ztratili silnou zbraň, kterou jsme chtěli použít,“ vysvětlil zařazení Chvátala.

„Především s ohledem na silnou levou stranu soupeře jsme chtěli, aby měl Chvátal před sebou hráče poctivého do defenzivy. A zase to překopávat na několika postech pro mě nebylo řešení, rozhodli jsme se správně.“

Zahradníčkova devíza je rychlost, díky které proháněl na podzim i hvězdnou Sevillu v kvalifikaci Evropské ligy. Snaží se ji ještě rozvíjet speciálními cviky. V mládí ho trenér atletiky naťukával, zda by se nevěnoval spíš sprintům než fotbalu, avšak láska k mičudě vyhrála. A z atletické průpravy těží. Když 22. února 2014 naskočil poprvé do nejvyšší soutěže v modrém dresu, zdemoloval Slavii dvěma góly a dvěma asistencemi. „Pohádkový start,“ říkal.

Jenže připomínat fascinující představení se mu dařilo spíš výjimečně; 77 prvoligových startů a jen sedm gólů není bilance odpovídající jeho potenciálu. Teď se mu daří ze svých schopností ždímat nejvíc.

Vyprahlou ofenzivu Sigmy kropí Zahradníček živou vodou.