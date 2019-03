Liberec znovu pálil šance. Je to hrůza, láteřil kouč Hornyák

Stejně jako v minulém domácím zápase se Spartou měl Liberec větší část zápasu více ze hry, doplatil však na špatnou koncovku.

„Je to hrůza, do třicáté minuty jsme měli dvě tři tutovky, ale pak jsme udělali dvě hrubé taktické chyby a soupeř nás potrestal. Olomouc přitom do třicáté minuty vůbec nebyla před naší bránou, ale musíme proměňovat šance, bez toho body získávat nebudeme,“ láteřil liberecký trenér Zsolt Hornyák. „Bohužel tři naši hráči – Koscelník, Sýkora a Pešek – nepředvedli ani průměrný výkon. Je potřeba to pojmenovat a postavit se k tomu chlapsky,“ dodal Hornyák nezvykle adresně.

Slovan nastoupil v Olomouci bez zraněného obránce Kačaraby, kterého na postu stopera nahradil Mikula. U všeho podstatného v úvodní části byl z liberecké strany vytáhlý útočník Libor Kozák. Ve 13. minutě před brankou těsně nedosáhl na prudký centr Breiteho, ve 22. minutě pálil zblízka, ale brankář Buchta jeho střelu vyrazil.

Po necelé půlhodině hry přišla studená sprcha: domácí zahrávali roh, na který si na přední tyči naskočil Beneš a nechytatelnou hlavičkou k tyči poslal Olomouc do vedení. „Zahradníček to zahrál fantasticky a bylo jen o mně, jestli balon trefím, nebo ne, a podařilo se,“ komentoval exjablonecký stoper Vít Beneš svoji trefu.

Druhou ránu dostal Liberec nedlouho po změně stran – a znovu u toho byl Zahradníček, který po průniku do vápna našel na přední tyči Nešpora, a ten z první trefil růžek Nguyenovy branky. Liberec útočil a v 86. minutě dokázal snížit – Karafiát překvapil brankáře Buchtu střelou z velké dálky a Kozák dorazil balon do prázdné branky. Víc už Slovan nedokázal.

V dalším ligovém kole se fotbalisté Liberce představí opět doma, přijede šestý Zlín. „O šestku se budeme rvát do poslední chvíle, musíme se ale vyvarovat individuálních chyb,“ řekl kouč Hornyák.