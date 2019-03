Obrovsky cenné vítězství. Pro Liberec je to kruté, uznal kouč Jílek

Sporná situace! S trenérem Václavem Jílkem to na lavičce šilo. „Říkal jsem si, že to snad není možné, aby nám vítězství vzalo v 90. minutě video. Prodleva byla obrovská.“

Možné to bylo, ale v pondělí se tak nestalo. Obrovská úleva pro Hanáky, kteří vydřeli výhru 2:1 nad kvalitnějším Slovanem.

Olomoučtí vyhráli počtvrté v řadě, bodově se dotáhli na Liberec a poskočili do střední skupiny.

Ale upřímně: fotbalověji působili na Andrově stadionu hosté.

Hlavně první půlhodinu nepůjčili domácím míč a kdyby Kozáka dvakrát nevychytal výtečný Miloš Buchta, byli by modří k výhře daleko.

Jenže Buchta je tradičně podržel. A po 30 minutách z první akce udeřili. Křídelník Tomáš Zahradníček zakroutil centr z rohu na přední tyč, kde se do vzduchu pěkně položil stoper Vít Beneš. Gólman Nguyen neměl nárok. Ledovější sprchu nemohli Liberečtí dostat.

„Těžko se mi zápas hodnotí. Prohráli jsme ho vlastními chybami. Do 30. minuty jsme byli jasně lepší, ve všech aspektech jsme Sigmu válcovali. Zahodili jsme velké možnosti. Hráli jsme agresivně. Sigma pak poprvé přešla přes půlku a dala gól z prvního rohu,“ nechápal trenér Slovanu Zsolt Hornyák. „Podprůměrné výkony podali Sýkora, Koscelník, Pešek, to je příliš. Možná jsem moc konkrétní, ale nebudu všeobecný. Doufám, že si to hráči seberou dobře a ne uraženě.“

Po gólu se Olomoučtí zvedli. Útočník Martin Nešpor po dalším rohu Zahradníčka zblízka Nguyena nepropálil. Potom střílel těsně kolem tyče z otočky.

„Musím pochválit soupeře. Všichni viděli, na jak kvalitní tým jsme narazili. Pro Liberec kruté, pro nás obrovsky cenné vítězství. Do 30. minuty byl jasně lepší,“ uznal Jílek. „Přežili jsme to. Pomohl nám signál na Beneše, který vyšel krásně. Potom se hra vyrovnala.“

Nešpor se zastřeloval. A v 56. minutě udeřil. Znovu po akci Zahradníčka, který pláchl po levé lajně a přízemní přihrávkou na bližší tyči vybídl Nešpora ke skórování.

Z prvního doteku napálil balon pod břevno, sedmým gólem v sezoně domácí uklidnil. „Hezká akce jako z tréninku,“ chválil Jílek.

Mimochodem Zahradníček potvrdil mimořádnou formu: z posledních tří zápasů byl u šesti gólů Sigmy. I proto ho Jílek nezatáhl při trestu Sladkého na beka a dal šanci Chvátalovi. „Nechtěl jsem do toho sahat. A Juraj Chvátal to taky zvládl, stejně jako stopeři souboje s Kozákem,“ ocenil Jílek defenzivu.

V klidu však zápas Hanáci nedohráli. V závěru si vybral jedinou slabší chvilku Buchta. Dalekonosnou pumelici stopera Karafiáta jen vyrazil před sebe a pro dorážejícího Kozáka nebyl problém snížit.

„Nemůžeme ale spoléhat jen na Libora Kozáka. Podhrot nefungoval. Sýkora je dobrý hráč, ale ještě potřebuje čas. O to víc mě mrzí, že Kuba Pešek nehraje ve formě. Po přípravě se o něm hovořilo, že je Maradona, ale Maradona u mě bude, až když výkon zopakuje desetkrát,“ pokračoval Hornyák v adresné kritice.

Kdyby videorozhodčí vyhodnotil Kozákův kontakt s Kalvachem jako faul, mrzela by Olomouc chyba Buchty mnohem víc. „Je to úleva,“ přiznal urostlý gólman. „Ale musím se i pochválit. Kluky jsem v úvodu podržel. I tak ten gól mrzí.“

Mohl vychytat čtvrté čisté konto v řadě, to však nebyl důvod k tomu, aby si sigmáci znovu nezakřičeli vítězný pokřik. „Byli jsme efektivní, ale je třeba si přiznat, že soupeř vykazoval hlavně ve středové ose vyšší kvalitu. Je na čem pracovat,“ věděl Jílek. Odmítl, že by zažíval satisfakci poté, co se před čtyřmi koly spekulovalo o jeho odvolání. „Jsem rád hlavně za tým. Nepanikařil jsem, když jsme byli dole, teď nebudu v euforii.“