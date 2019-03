Trenér Jílek: Všichni si myslí, že na Spartě dostaneme világoš

Odpověď? Čtyři vítězství v řadě.

Cítíte satisfakci?

Je to spíš otázka k zamyšlení, když to postavíte na výsledku jednoho zápasu. Trenér není v pozici, kdyby to plnohodnotně na hřišti ovlivnil. My jsme spíš věřili v práci. Hráči měli ochotu porvat se o body. Mohlo to ale všechno dopadnout jinak. Jsem strašně rád ne za sebe, ale za realizační tým a hlavně za hráče, že se to takhle vrátilo, protože po prvním jarním zápase s Jabloncem jsme to hodně schytali a asi i zaslouženě. Jenom věřím, že ten trend si udržíme.

Pošilháváte po čtyřech výhrách v řadě i po skupině o titul?

To budete pošilhávat asi vy novináři. Bude spousta scénářů vývoje. Jak jsem nepodléhal panikaření, když jsme body nezískávali, a byli dole, tak bych nechtěl podléhat euforii, že máme čtyři vítězství a budeme hrát o šestku. Pro mě je důležité třetí místo od konce a rozestup je pořád jen šest bodů. Bohemka má doma Opavu, je předpoklad, že bude bodovat. Jedeme na Spartu, všichni si myslí, že dostaneme világoš po tom, co předvedla s Plzní. Proměna z pozice, kdy jsme relativně v klidu, do boje o holý život, je otázka dvou tří zápasů a jedeme dvakrát ven. Musíme být strašně vděční za body, které jsme získali. Na mužstvu je to vidět – v pracovitosti, zodpovědnosti a víře v úspěch to přidalo. Ale všichni vidí, že to není o tom, že bychom předváděli nádherný fotbal. Kombinace, kvalita řešení tam není. Pevně věřím, že s přibývajícími zápasy i body to přijde. Pokud bychom se vyhoupli ještě výš, bylo by to po katastrofálním začátku soutěže nádherné.

Očima sigmáka Vytvořil se mezi námi vztah, říká brankář Buchta „Před Bohemkou se mluvilo o trenérovi, my jsme chtěli udělat vše pro to, aby zůstal. Jsme spolu už určitou dobu a vztah se mezi námi vytvořil. Nemyslím si, že špatné výkony byly vinou trenéra. Kdo to zná zevnitř a chodí na tréninky, tak vidí, že jsme vypadali úplně jinak než pak v zápase, kde jsme nepředváděli to, na čem jsme se domluvili. Možná že nás nakopla vydřená, šťastná výhra na Bohemce. Je dobře, že nás nezlomil zápas s Jabloncem, kdy jsme byli fakt dole.“ Miloš Buchta, brankář Sigmy

V ostražitosti vás drží i šťastné vítězství nad Libercem?

Musím pochválit Liberec. To že nebral body nejen tady, ale i v předešlých venkovních zápasech, nebyla otázka, že by byl protivník lepší, ale spíš šťastnější. Ať už na Baníku, doma se Spartou, nebo teď s námi. Hodně nám pomohla první branka, secvičený signál na Víťu Beneše, krásně to vyšlo. Pak se hra vyrovnala. I když jsem vnitřně cítil, že nás ještě Liberec zatlačí, byl jsem přesvědčený, že utkání zvládneme s nulou. Měli sice další dvě šance, hlavičku z osmi metrů, ale byli jsme kompaktní. Nakonec jsme dostali dost lacinou branku, která závěr utkání ještě zdramatizovala. Byli jsme efektivní, pracovití, z tohoto pohledu je to šťastné vítězství zasloužené, ale je potřeba si přiznat, že soupeř měl lepší řešení těžkých situací, neztrácel zdaleka tolik míčů jako my. Je na čem pracovat.

Co to s vámi dělalo, když sudí čekal na radu videorozhodčího, zda měl v poslední minutě posoudit zákrok Kalvacha na Kozáka jako penaltový, či nikoli?

V duchu jsem si říkal, že to snad není možné, aby nám v 90. minutě video vzalo vítězství. Hlavního rozhodčího jsem očima držel, aby nešel situaci kontrolovat na monitor, protože pak už to bývá průšvih. Prodleva byla velmi dlouhá, úplně klidný jsem nebyl, člověku se přemítají různé scénáře, ale z mého pohledu je tohle trošku nešťastné. Pokud má hlavní rozhodčí přehled o situaci, kterou viděl z pěti metrů, tak by měl mít za to odpovědnost, protože bere i kontext agresivity toho zákroku, ale pokud to vidí z opakovaného fragmentu, tak si řekne: Aha, tak tady ten kontakt je! Někdy je to o štěstí. V některých situacích říkám, že to faul jení a VAR, že to faul je. A zase obráceně. Z reálu se mi zdálo, že Kalvach tam byl malinko dřív a pak došlo k dohrání.

Jak se vám zamlouvali stopeři Beneš s Jemelkou při bránění silného Kozáka?

Já zatím pěju na Víťu Beneše jenom superlativy, podpořil to ještě brankou. Byl apel nechodit zbytečně s Liborem Kozákem do prostoru před stopery, v soubojích je velmi silný, dokáže sklepávat balony. Nechtěli jsme otvírat prostory někdy i za cenu toho, že jsme do souboje nevystoupili. Nemyslím si, že by tam byl fatální problém, naopak. Venca Jemelka poslední dva zápasy neměl úplně podle našich představ, hlavně co se týče vystupování na velké riziko. Byly situace, kdy Libor ukázal kvalitu, nebo jsme to nedohráli optimálně, ale z celkového pohledu s příchodem Víti Beneše je defenzivní činnost obranné řady výrazně lepší. Do toho standardu zapadl i Juraj Chvátal, který to měl velmi složité. Skočil rovnýma nohama do vody po dlouhé době do tak těžkého zápasu.

Naplnil očekávání, jak nahradit vykartovaného Sladkého?

Zvládl to. Máme tady pravého beka, který čeká na šanci, trénuje proto, aby ji dostal.

Ze sestavy vypadl křídelník Šimon Falta. Kvůli výkonnosti?

Je to víc věcí. Šimon nevykazuje takovou výkonnost, ani Plšek a Houska nejsou v ideálním rozpoložení. Nestavíme to na jednom zápase, ale brali jsme v potaz, že Jirka Texl odehrál dobré utkání na Dukle. Šimon měl zdravotní problémy. Chtěli jsme mít na lavičce silného hráče na změnu hry. Za mě je to jedině dobře. Práce kluků v týdnu byla na vysoké úrovni. Atmosféra i myšlení hráčů se mění se získáváním bodů. Chtěli jsme vsadit na hráče, kteří hráli na Dukle. Konkurence být musí a hráči musí vidět, že jsou připravení další. Nemáme možnosti jako Slavia, Sparta nebo Plzeň, ale čtyři hráči, kteří čekají, kvalitu jednoznačně prokazují.

Jak vidíte šance Slavie na postup v Evropské lize proti Seville, se kterou jste se měřili na podzim?

Zahrála v rámci svých možností. Četl jsem hodně euforie, chvály, logicky, bod ze Sevilly je fantastický, ale já jsem viděl obrovský rozdíl v nebezpečnosti i velkou dávku štěstí. Dva góly dala z nególových situací. Slavia měla dvě situace, které mohly vést ke gólu, ale z těch góly paradoxně nepadly. Kdyby Slavia odehrála stejný zápas bez toho štěstí, mohlo to skončit 5:0, ale v tom je fotbal krásný. Nepřeceňoval bych výkon Slavie, spíš to je skvělý výsledek do odvety. Ale pozor na Sevillu, kvalitu ukázala, akorát nebyla produktivní.