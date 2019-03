Olomouc stoupá tabulkou. Nahoru se nedíváme, říká kouč Jílek

A na šestku, která si to rozdá o titul, bodů šest. V sobotu dvanáctí sigmáci hrají na půdě poslední Dukly.

„Bylo by pěkné navlíknout třetí korálek a mít devět bodů se soupeři, kteří jsou kolem nás,“ přeje si trenér Václav Jílek, avšak dobře si uvědomuje, že k ideální hře má jeho tým pořád daleko.

I proti Příbrami, která má suverénně nejhorší defenzivu v lize, jste se na tři body hodně nadřeli.

Jsou to vydřené a v naší situaci velice důležité body. Charakter utkání odpovídal jeho důležitosti a postavení týmů v tabulce. Hodně soubojů, nepřesností, snahy, méně kvality. První poločas byl z naší strany fotbalovější, byli jsme schopni předvést kombinační akce. Druhý poločas na nás soupeř vylezl ještě s větší odvahou a presinkem. Kvalitativně Kuba Plšek, David Houska ani Šimon Falta nejsou v tuhle chvíli na vrcholu, co byli. Volba řešení a technické provedení není na úrovni, jakou bychom si představovali.

Jak je dostat do formy?

Jedině prací. Cením si přístupu. Navázali jsme na utkání na Bohemce co se týče bojovnosti. Trend je poslední dvě utkání jednoznačný. Zasloužené vítězství. Soupeř měl za stavu 0:0 vyloženou příležitost Matouškem, kdy jsme působili v roli kuželek. Šel až do brány, podržel nás Miloš Buchta. Měli jsme dát uklidňující gól v posledních deseti minutách, kdy jsme měli dvě krásné akce, ale až trestuhodně jsme zaváhali.

25 bodů uhráli olomoučtí fotbalisté ve 22 kolech první ligy, což jim stačí na dvanácté místo. V sobotu hrají na Dukle.

Počítali jste, že Příbram nasadí tři nové hráče – Matouška, Chaluše a Kingueho?

Byli jsme přesvědčení, že nastoupí Chaluš a Matoušek, u Kingueho jsme to úplně netušili, ale dozvěděli jsme se, že to byla spíš vynucená změna. Sestavu jsme odhadli docela dobře. Jak znám Matouška z jednadvacítky, tak informace byly jasné – v drtivé většině případů chce situaci udělat sám. Ve velké kvalitě, rychlosti, driblingu. Spíš mi vadilo, že ty věci neustále opakoval, ale my jsme byli schopni na to reagovat až v závěru, kdy to Vepřek a Sladký načetli, jinak to byla jednoduchá přetahovačka a zrychlení. V prvním poločase nás vyfotil, a kdyby to skončilo gólem, nikdo by nemohl říct ani půl slova.

Tomáš Zahradníček předvedl výkon, který na podzim neukázal ani jednou. Souhlasíte?

Pokud srovnáme Tomáše z podzimní a jarní části, tak moc společných jmenovatelů nenajdeme. Sám vnitřně si uvědomil některé věci, pracuje na tom v tréninku na sto procent. Výrazné zlepšení, pak se to odráží v zápasech. Naplňuje se představa, co by měl plnit – tahovost, souboje jeden na jedna i soubojové chování, které tady u některých hráčů dlouhodobě absentuje. Až nás tím překvapuje. Tomáš teď naplno splňuje naše nároky.

Je spíš křídlo než obránce?

Je potřeba to vzít i do kontextu kvality Jablonce, kdy hrál beka. První utkání bylo prubířským kamenem. Umím si představit, že když budeme potřebovat alternaci, že tam dokáže zaskočit, ale v tuhle chvíli tím, že se nám vrátil Martin Sladký, který vypadá také velmi dobře, tak není důvod k výměnám.

Dva poslední vítězné zápasy jste odehráli vzadu s nulou. Do jaké míry je to faktorem Beneš a do jaké větším apelem na defenzivu celého týmu?

Faktor Beneš v tom hraje svoji roli. I s Příbramí bylo několik situací, které nebyly jednoduché a pomohl nám. Nevybavuji si mužstvo, které by dokázalo nepustit soupeře za 90 minut do šance, ale mě těší, že brankových situací mají málo. Ať už na Bohemce, nebo teď. Defenzivní činnost je lepší, kompaktnější, jsme hlavně odpovědnější. I středoví hráči jsou včas v pozicích a jsme schopni soupeře eliminovat. Na úkor toho, že pak máme hlubší postavení a v některých situacích jsme hodně nízko, potom se těžko z toho realizuje přechod do útočné fáze. Ale my jsme v situaci, kdy se potřebujeme odrazit od nuly vzadu a mužstvo je schopné branku dát, to tvrdím dlouho a stojím si za tím.

Záskok na stoperu za vykartovaného Jemelku zvládl Roman Polom. Takových zápasů potřebuje víc, aby kritiky přesvědčil, že vykoupení z Mladé Boleslavi bylo správným krokem.

Roman dlouho nehrál mistrovské utkání, tak důležité. Byl tam rychlý Matoušek, i když se moc s ním do soubojů nedostával. Pak přišel Keita, také dobře fyzicky vybavený hráč. Polom mohl v některých situacích volit jednoduší řešení, ale jeho předností je první obranná hlava a ty sbíral bezpečně. Celkově zapadl do kvality obranné činnosti. Prokázal, že volba byla správná. Ukázal kvalitu. Bereme ho jako plnohodnotného hráče. Volba levonohého stopera na něho padla logicky. Zvládl to dobře. Jsem rád za tým, výsledek i za něj osobně, protože důvěra v něho tady někdy nebyla. Ale logicky, protože výkonnost byla proměnlivá. Teď se od toho můžeme odrazit a pracovat dál.

Po karetní stopce jste vrátil Martina Nešpora na hrot místo Jakuba Yunise. Co pro něj rozhodlo?

Nebylo to jednoznačné rozhodování, ale vrátili jsme se ke zkušenosti. Od Kuby jsme na Bohemce čekali víc. Tím neříkám, že nebyla snaha, ale mohl to vyřešit líp, agresivněji, rychleji. Ale není to tak, že by jeden útočník byl před druhým. Mají podobnou startovní pozici. Mají k sobě typologicky blízko jako napadající hráči, kteří hrají spíš zády od brány než čelem. Pro ně je to boj, ale to k tomu patří a musí to tak vzít. Je potřeba, aby pracovali, a kdo bude přínosnější, bude hrát.

Poprvé v sezoně jste potvrdili výhru výhrou. Konečně zlom?

Je to velké přání. Nejsme v komfortní situaci, bodové rozestupy kolem nás jsou minimální, ale pro sebevědomí hráčů a vnitřní klid by to mělo pomoci.

Na desítku ztrácíte jen bod, na šestku šest. Co to s vámi dělá?

Vůbec se nedíváme nahoru. Potřebujeme se utrhnout od spodku a mít trochu prostor na to se nadechnout. Kluci cítí, že bychom se měli zlepšit v kvalitě výkonu. Druhý poločas s Příbramí jsme ztráceli klid a kontrolu míče. Pokud bychom zvládli zápas s Duklou, dalším přímým konkurentem, tak věřím, že příští utkání s Libercem by už vypadalo úplně jinak. Ale dívat se na šestku? To vůbec teda.

Šesté místo drží právě Liberec.

Tak se můžeme bavit po Liberci. Díváme se na barážovou skupinu a odstup od posledních tří týmů dole.

Mimochodem, co byste poradil Slavii v Evropské lize na Sevillu, s kterou jste hráli krásné zápasy v předkole?

Myslím, že jsme Slavii ukázali, jak by mohla Sevillu eliminovat. Ale sezona je rozjetá a Sevilla se bude nacházet v jiném stadiu. Delší dobu jsem ji neviděl. Naposledy doma s Realem Madrid. Pro mě to bude hodně zajímavé utkání z pohledu konfrontace toho, co jsme byli schopni předvést. A těším se, protože Slavia předvedla v Belgii vynikající výkon. Na druhou stranu je Sevilla nesrovnatelný tým s Genkem. Slavii určitě čeká daleko těžší zápas, ale není bez šancí.