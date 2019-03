Olomoucký brankář Buchta: Za obranou Slavie bych měl osmnáct nul

A to se také stalo, byť Miloš Buchta v závěru chyboval: skákavou ránu stopera Karafiáta ze 30 metrů vyrazil přímo před útočníka Kozáka, který snížil na 1:2.

Čtvrtou výhru v řadě to osmatřicetiletému brankáři nevzalo, čtvrtou nulu, desátou v sezoně, ano.

Začněme pozitivně. Vítěznou sérii jste natáhli.

To je super. Myslím, že – při vší úctě – tohle nikdo nečekal. Chytli jsme dobrou sérii. Dvanáct bodů. A tříbodový systém vás vystřelí úplně jinam, než jsme byli před měsícem. Takže spokojenost.

Můžete myslet i na první šestku?

Víme, že jsme si udělali výborný náskok na barážové příčky, ale teď nás čeká Sparta, která zahrála výborně a na jaře je rozjetá. Pak bude repre pauza, po ní jedeme do Zlína, takže dva zápasy venku. Chtěli bychom bodovat, abychom potvrdili výkonnost a budeme se chtít porvat o šestku, ale náš cíl byl vyhnout se záchranářské skupině.

Co jste změnili? Před zápasem na Bohemce se mluvilo o možném konci trenéra Jílka.

Mluvilo se o trenérovi, my jsme chtěli udělat všechno pro to, aby zůstal. Jsme spolu už určitou dobu a nějaký vztah se mezi námi vytvořil. Nemyslím si, že špatné výkony byly vinou trenéra. Kdo to zná zevnitř a chodí na tréninky, tak vidí, že jsme vypadali úplně jinak než potom v zápase, kde jsme nepředváděli to, na čem jsem se domluvili. Možná, že nás nakopla vydřená šťastná výhra na Bohemce. Je dobře, že nás nezlomil zápas s Jabloncem, kdy jsme byli fakt dole.

Co říkáte na výkony křídelníka Tomáše Zahradníčka? Poslední tři zápasy byl u šesti vstřelených gólů, na podzim u jediného...

Jsem za něj rád, protože také měl útlum. To se může stát každému. On je teď rozdílový hráč do ofenzivy a mužstvo táhne. Ale celkově poslední zápasy, i když hra někdy dobře nevypadá, se umíme jako mančaft semknout a pomůžeme jeden druhému, v tom vidím největší rozdíl oproti podzimu.

S Libercem jste ale začali špatně, přehrával vás. Byl tak dobrý?

Určitě, Liberec má svoji kvalitu, ale my furt ještě máme svázané nohy, nejde nám to tolik, jak bychom si představovali. Nebyl to jen tento zápas, ale i zápasy předtím, kdy jsme se pomaličku dostávali do tempa, ale pak už jsme vyrovnali hru. Druhý poločas jsme to kontrolovali, škoda, že přišla moje laciná branka, zdramatizoval jsem to. Ale tři body se počítají.

Kde byl problém, že jste střelu Karafiáta z dálky vyrazil pouze před sebe?

Buffon prostě. Věděl jsem, že Karafiát má výbornou střelu, trestuhodně jsme ho nechali, nedostoupili jsme ho, tam to začalo. Přede mnou to zaplavalo, i když na balonu jsem byl včas. Ale sklouzlo to přesně jako Buffonovi nedávno v Lize mistrů. Vyrazil jsem to tak nešťastně, že už jsem nestačil reagovat. Bohužel, to se stává. Ale musím i sám sebe pochválit, protože základ jsem klukům dal. Předvedl jsem zákroky, které se ode mě čekají. Byl jsem ústřední postava u všeho důležitého – zachraňoval jsem mužstvo, ale mohl jsem ho i potopit. Naštěstí mě kluci podrželi. Vít Beneš kolikrát zblokoval balon. Díky klukům přede mnou. Zahráli jsme jako tým výborně.

A vy jste předvedl minimálně dva znamenité zákroky.

Trošku jsme přestali hrát, že je Kozák v ofsajdu, ale já se ho snažil dohrát do konce. V tomhle jsem silný. Zmenším mu úhel, roztáhl jsem se a trefil mi ruku. To už je o štěstí. Ale byl jsem tam včas. To byl první moment, kdy jsem mužstvo podržel. A pak ve druhém poločase, kdy se náhodně odrazil balon a Malinský ho uklízel do prázdné brány, já jsem se rychle přemístil, znovu jsem byl hned u něj, natáhl jsem ruky a chytil to. Třetí moment byl smolný. Trošku mě to mrzí, protože mohla být desátá nula, zaokrouhlil bych to pěkně.

Navíc jste držel neprůstřelnost.

Víc než 350 minut... A ještě bych naháněl Koláře, což je v mých silách. Základ si vypracujete, ale pak o nulu takhle přijdete, tak to mrzí. Ovšem stává se to i lepším gólmanům. Kdybych pochytal všechno, asi bych nebyl v Sigmě. Ale zase věk nezastavíte.

Statistiky sledujete?

Ani ne, ale byla by to desátá nula, to už člověk slyší i v kabině: Hele, budeš to mít zaokrouhlené, naháněj toho Koláře. On nemá žádnou robotu, nejdou na něj skoro žádné střely, tak ho naháním aspoň v nulách. Slavia má kvalitní mužstvo i lavičku. To jsme viděli, když vyhrála s Baníkem. Vystřídá hráče a ti ještě udělají rozdíl. Na Seville sice dali šťastné góly, ale štěstí přeje připraveným a kvalitním, to Slavia je. My jsme ze začátku dostávali hodně gólů, příchodem Beneše jsme obranu zpevnili. Ale v každém zápase měl soupeř tutovku, to si však vždycky vytvoří. Jsem rád, že jsem pokaždé něco chytil klukům, ale kluci pomáhají i mně, protože skáčou do střel, hodně jich blokují nebo jsou dobře postavení v boxu a mnoho centrů odhlavičkujeme.

Je rozdíl chytat za obranou Sigmy na podzim a teď?

Nechci, aby to znělo blbě, ale kdybych chytal za obranou Slavie, tak dnes mám osmnáct nul a nebudu se o tom dál bavit. Takhle to je.