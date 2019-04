Olomoucké terno s Benešem. Neudělá sebemenší chybu, cení si kouč

I tento moment dokresluje, že se s uzdravením třicetiletého fotbalisty vrátil Olomouci vůdce, defenzivní jistota, jež dodává týmu klid.

Po dvou zápasech, které musel vynechat kvůli svalovým potížím, suverénním výkonem pomohl k vítězství 2:0, které Hanákům zajistilo minimálně prostřední skupinu.

Potetovaný zadák byl jako skála. Útočník Teplic Kuchta neměl v souboji s ním šanci. Od MF DNES dostal známku 1,5. „Víťa Beneš je jednoznačný lídr výkonem na hřišti. Neudělá sebemenší chybu, je pevný, vyhrává první balony. Možná v rozehrávce pokazil dva míče, kdybych měl něco najít, ale kvalita defenzivní činnosti s ním stoupla,“ ocenil oporu trenér Václav Jílek.

Čísla Víta Beneše 2,07 je průměrná známka Benešeod MF DNES, nejlepší v celé první lize. 4 góly inkasovala Sigma v 8 zápasech, ve kterých Beneš nastoupil. 2 branky vstřelil, obě hlavou proti Jablonci a Liberci. Zařídily 3 body.

Bez Beneše, který se poranil v 8. minutě v utkání ve Zlíně, inkasovala Olomouc v následujících dvou zápasech celkem čtyři branky.

I tak se ovšem nedá říct, že by Jan Štěrba záskok proti Karviné či v Opavě nezvládl. Hlavně ve Zlíně hrál dobře. Ovšem s Benešem se jako by změní celá Sigma, získá větší klid, což je patrné i na druhém stoperovi Václavu Jemelkovi.

„Nemyslím si, že zápasy, které hrál Honza Štěrba, byly špatné. Nárůst v kvalitě oproti podzimu u něj beze sporu je. Ale pokud má hráč vedle zkušeného třicátníka, na kterého se může spolehnout, který hlavně vyhrává první hlavu, tak už nemá tolik práce,“ přikývne Jílek. „Když první hlavu prohrajete, dostává se stoper do těžších situací. Štěrba takové číslo jako Beneš nemá. Jemelka podal z posledních zápasů nejlepší výkon. Předtím byly situace, které neřešil dobře v ofenzivě ani v defenzivě, teď se vrátil k tomu, co po něm chceme.“

Na Andrově stadionu to nechtěli zakřiknout, ale zimním příchodem Beneše z Maďarska udělali terno.

Už si nevzpomenou, že nevyšel přestup 32letého Chorvata Anteho Kulušice ze Sheriffu Tiraspol, o něj podle informací MF DNES Sigma hodně stála a transfer byl blízko.

Nakonec krachl, avšak s Benešem se dostavilo okamžité zlepšení na podzim kritizované defenzivy a úprk ze zóny sestupu. Díru po odchodu Uroše Radakoviče do Sparty zaplnil skvěle. „Abych pravdu řekl, tak jsem ani nečekal, že by to mohlo mít takový průběh. Je to práce týmu, nebrání jeden hráč, ale všichni,“ odmítá Beneš zásluhy.

Odehrál osm utkání, Sigma v nich dostala jen čtyři góly, ve všech měl nadprůměrné hodnocení a se známkou 2,07 by byl dokonce nejlepší v lize, jenže nenastoupil aspoň v polovině odehraných zápasů. Navrch přidal dvě trefy hlavou.

„Příchod Beneše se Olomouci povedl. To byl dobrý tah,“ uznal i teplický kouč Stanislav Hejkal. „Beny to potvrzuje celé jaro, hraje výborně,“ chválí parťák David Houska.

Chvátal zatím nepřesvědčil

Naopak Sigmě se zatím příliš nevyplácí příchod pravého obránce Juraje Chvátala ze Sparty. V Opavě ho Jílek při zranění kapitána Vepřeka postavil přes nohu na levou stranu defenzivní čtyřky, což se neukázalo jako nejlepší nápad. Dělá taktické chyby při vnímání prostoru.

Proto s Teplicemi dozadu raději zatáhl křídelníka Faltu. „Chvátal je hráč do pravé strany. Jak je zavřený pravou nohou dovnitř, nemůže prokázat kvalitu dopředu, ve které je silný,“ vysvětloval Jílek. „Utkání v Opavě jsme si vyhodnotili tak, že mu úplně nevyšlo. Nechtěli jsme opakovat stejnou chybu. Potřebovali jsme zkusit něco jiného.“

Vyplatilo se. Sigma předvedla povedené představení, a to ještě čtyřikrát trefila brankovou konstrukci. „Bylo tam iks dalších pohledných akcí i tyče. Zvítězilo mužstvo, které si vypracovalo víc příležitostí. Až na jednu situaci si nevybavuji, že by měly Teplice šanci,“ těšilo Jílka. „Pracovali jsme dobře. První poločas jsme měli malinko problémy, protože Kuba Plšek hrál hodně nízko a tím pádem dvojice Žitný-Kučera v rozehrávce působila tak, že má hodně času a my byli všude a nikde. Druhý poločas se to zlepšilo právě tím, že jsme Kubu vysunuli. “

Perfekcionalista na lavičce Sigmy ovšem našel i několik kazů, které ho přiměly k hlasitým reakcím.

„Bylo to neurovnané utkání. Některé situace hodnotím hodně impulzivně, ale pokud ztrácíme tak jednoduché míče, tak vás kolikrát napadne, co na tréninku děláme, jak hráči uvažují,“ divil se. „Mrzí mě způsob některých řešení na vlastní polovině, protože pak soupeři dáváme možnost vrátit se do zápasu. Hráči jako Venca Jemelka, Miloš Buchta nebo Šimon Falta by to měli dohrát s větším klidem.“

Ten by už zachránění sigmáci měli mít v posledním kole základní části na hřišti první Slavie.

Sice se v případě vítězství ještě mohou dostat do elitní šestky, ale především mohou bez většího stresu předvést sebevědomý výkon, čemuž jim návrat Beneše pomůže.

„Asi všichni očekávají, že na Slavii prohrajeme, ale nepojedeme tam odevzdaně jenom, abychom si splnili třicáté kolo,“ pomýšlí Jílek na skalp.