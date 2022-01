Musím na sobě dál pracovat, ale jsem zdravý, říká budějovický Penner

Penner se domů vrátil přes angažmá v pražské Spartě a slavném Juventusu Turín. Tam mu kariéru zabrzdily problémy s kolenem, kvůli kterým rok a půl nehrál. Když se v létě připojil k přípravě Dynama, brzy se znovu zranil.

„Bylo to zase stejné koleno. Při prvním přátelském utkání za béčko jsem si naštípl kolenní výběžek. Tři měsíce jsem nehrál, a tak jsme se dohodli s trenérem, že nemá cenu spěchat a vrátím se až v zimě,“ popisuje.

Ani další odklad návratu talentovaného fotbalistu nezlomil. „Říkal jsem si, že je to maličkost po tom, čím jsem si prošel. Věděl jsem, že musím být trpělivý a můj čas přijde. Teď jsem na sto procent zdravý, nemám žádné úlevy,“ raduje se.

Penner zabojuje o stálé místo v prvním mužstvu. „Užívám si všechno. I každý moment v kabině, kde jsem byl odmalička s tátou. Dynamu jsem vděčný za šanci, kterou jsem dostal,“ zdůrazňuje.

Na svého otce Miloslava, který v první lize odehrál 249 zápasů, chce na jihu Čech navázat. „Doufám, že mu neudělám ostudu a budu pokračovat v tom, co v klubu dokázal. Denně vnímám, že v Dynamu hrál. Stačí, když jdu nahoru na stadionu do VIP prostor, kde jsou starší fotky s ním,“ uvádí.

Nicolas Penner (s míčem) odehrál v přípravě s Táborskem, které Dynamo porazilo 1:0, první poločas.

Jarní část České Budějovice zahájí domácím utkáním s pražskou Spartou, kam Nicolas Penner odešel právě z Dynama. Teď by si proti ní mohl připsat první ligový start. „Byla by to pro mě odměna za trápení, které jsem si prožil. Kdyby to vyšlo, bylo by to krásné. Ale na to je ještě čas. Ze svých cílů jsem neslevil, chci být pořád lepší a vrátit se tam, kde jsem byl,“ má jasno.

Celý tým však čekají ještě tři týdny dřiny, než znovu začnou ostré zápasy. Zatímco většina hráčů toto období sezony nemusí, navrátilec z Itálie si je užívá. „Po všech problémech, které jsem za poslední dva roky měl, jsem rád, že jsem zdravý a můžu hrát,“ velí.

V úvodní přípravě s Táborskem nabídl zajímavé momenty i lehké ztráty. Jednou také zakončoval střelou těsně mimo. Odehrál první poločas a přispěl k výhře 1:0. „Mám pořád na čem pracovat, byla znát trochu i únava. Měli jsme těžké nohy, navíc nejsme moc rozehraní. Na úvod si ale myslím, že to nebylo špatné. Naše jedenáctka odehrála slušný poločas,“ odhaduje.

Pochválil ho i trenér David Horejš. „Měl tam velice slušné věci, kdy si dokázal poradit. Několikrát však měl situace řešit lépe. Je to pořád mladý kluk, který musí dál pracovat,“ hodnotil.

V sobotu od 11 hodin hostí Dynamo v přípravě na Složišti druholigovou Příbram a Penner by v sestavě neměl chybět. S Táborskem naskočil pod hrotem, hrát ale může i jinde. „Na kraji zálohy, pod hrotem nebo před stopery. V Juventusu jsem prostřídal asi všechny pozice v záloze,“ uzavírá.