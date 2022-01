Budějovičtí fotbalisté začali přípravu výhrou v derby, Bassey dostal volno

Fortune Bassey je aktuálně nejžhavějším zbožím v Dynamu. Do středečního přípravného duelu však vůbec nezasáhl. Společně s dalším útočníkem Michalem Škodou měli individuální plán.

„Fortune dostal volno. Uvidíme, jak to s ním bude. Nechtěli jsme ho dávat do zápasu, protože víme, co od něj čekat. Šanci měli jiní hráči,“ objasnil českobudějovický kouč David Horejš.

Jako signál, že by Bassey měl být na cestě do jiného klubu, to však nebere. „Je možné, že odejde. Nabídky na něj jsou. I proto jsme zkoušeli jiné varianty hry. Ale zatím zůstává naším hráčem,“ dodal.

Samotné utkání odpovídalo úvodnímu zápasu každé přípravy. Na hráčích byla znát únava, nerozehranost a tempo ovlivnila také řada střídání. Prvoligový favorit byl dle očekávaní častěji u míče, ale šancí si moc nevytvářel. Hned tu první vážnější využil v deváté minutě Ondřej Mihálik po pěkné souhře s Jonášem Vaisem a Nicolasem Pennerem. Gól ale neplatil kvůli ofsajdu.

Sám Penner pak pálil těsně vedle při své premiéře za A tým Dynama. Nakonec jediná branka padla ve 28. minutě, kdy Jakub Hora dlouhým pasem našel rozběhnutého Benjamina Čoliče, ten správně načasoval pas na Mihálika, který míč uklidil do sítě. Při dalších šancích mířili nepřesně Patrik Hellebrand i aktivní Mihálik. Táborští hrozili hlavně z brejků, k pořádnému zakončení však nedotáhli ani jeden z nich.

Druhé dějství v mrazivém poledni na Složišti bylo na šance skromnější. Skórovat mohl domácí křídelník Emmanuel Tolno, ale brankáře Adama Zadražila nepropálil. Zblízka neuspěl ani nadvakrát Patrik Brandner. Zasahovat musel i budějovický gólman Martin Janáček, který vyrážel střely Jana Macha a Jakuba Kubovského. Skóre už se však nezměnilo.

„Jsme spokojení. Protočili jsme všechny hráče, řada z nich za nás nastoupila poprvé. Potěšil mě přístup a nasazení kluků. Mrzí mě akorát, že jsme nevyužili šance, které jsme si vytvořili,“ hodnotil Horejš.

Premiérově naskočili třeba mladíci Jan Brabec či Daniel Hais. Oba si podle zvyků o poločase prostřídali kapitánskou pásku. Brabec si při svém prvním utkání zapomněl dres, a tak úvodní desítky vteřin hrál v rozlišováku. „Oba podali velice slušné výkony,“ ocenil trenér.

V sobotu čeká Dynamo další přípravné utkání. Od 11 hodin znovu na Složišti vyzve druholigovou Příbram a šanci opět dostane kompletní kádr. Táborsko v sobotu čekají Teplice.