Každou minutu je u míče. Hora se těší na budějovický boj o elitní šestku

Byla pro vás pozice ve středu zálohy úplnou novinkou?

Úplnou ne. Poslední půlrok v Polsku jsem tam pár zápasů odehrál. Ale moc zkušeností s tím nemám. Musím se přes zimu naučit pořádně bránit, protože na to se v Budějovicích hodně dbá.

Přitom jste celý život hlavně útočil a dával góly, že?

To je pravda. Každého to táhne dopředu. Ale když se podívám, kolik balonů mám na této pozici, tak jsem u míče každou minutu. A to mě moc baví. Mohu rozvíjet akce a rychle jsem si tam zvykl.

Do Budějovic jste se vrátil po sedmi letech. Jak se za tu dobu klub podle vás proměnil?

Klub se posunul dopředu. Máme tu lepší zázemí, přicházejí sem kvalitnější hráči. Majitel Vladimír Koubek do toho dává hodně peněz a už je jenom na nás, abychom uhrávali co nejlepší výsledky. Pak se klub může dál posouvat. Znamená to pro nás i tlak, ale ten mám rád. Určitě je to lepší, než co jsem zažil v jednom klubu, kde nám řekli, ať se držíme mezi pátým a čtrnáctým místem. Nechtěli ani do pohárů, ani aby se spadlo. Pak mají hráči nulovou motivaci a to je špatné.

Jste osobně spokojený s uplynulým půlrokem?

Celkem jo. Věděl jsem, do čeho jdu, i když jsem přicházel v trochu jiné pozici. Čeká se ode mne, že mužstvu pomůžu i jinak, než že jen budu sbírat góly a asistence. Tu roli jsem přijal a myslím, že to nebylo špatné.

V pondělí jste začali zimní přípravu. Je to pro vás ten nejméně oblíbený čas ve fotbalovém roce?

Jo. V létě je to o něco lepší díky počasí. Na zimní přípravu se nikdo netěší, i když víme, že z toho pak v sezoně budeme čerpat. Částečně už jsem si zvykl, i když budu pořád trochu remcat.

Asi i trenéři si už na to remcání zvykli, ne?

Na moje určitě. (směje se)

Za dva týdny vyrazíte na soustředění do Turecka. Těšíte se?

Jasně, každý hráč to přivítá. Neužijeme si 30 stupňů ve stínu, ale bude tam výrazně tepleji než v Česku a zahrajeme si na přírodní trávě. Čekají nás tři kvalitní soupeři, kteří nás prověří. Poznáme zase jiné herní styly a uvidíme zajímavé srovnání s dalšími týmy.

Navíc budete deset dní spolu a můžete ještě víc utužit partu v týmu, který se oproti podzimu skoro nezměnil.

To je důležité. Už ke konci podzimu bylo vidět, že jsme se sehráli a drželi pospolu. V létě jsme zažili celkem velkou obměnu hráčů a chvíli trvá, než si to sedne. Teď se tým moc nezměnil, což je dobře.

Nicméně po dobrém podzimu se vám do přípravy jde lépe?

Určitě. S umístěním v tabulce můžeme být spokojení, chtěli jsme se držet do desátého místa. Ale třeba venkovní zápasy byly hrozné. Určité měřítko snesly jen zápasy v Liberci a v Jablonci. Na tom budeme muset zapracovat. I tak stačilo vyhrát v Liberci, kde jsme trefili dvě tyčky, a mohli jsme být v elitní šestce.

Nezmění se váš cíl a nezaútočíte na skupinu o titul, v níž si po základní části zahraje šest nejlepších celků?

To nevím, tabulku moc neřešíme. Ale kdo by si nechtěl zahrát na konci sezony pět zápasů s těmi nejlepšími. Určitě by nám to dalo víc než se potkat znovu s týmy pod námi. Osobně by mě šestka lákala moc.

Už úvod jara může napovědět. Máte doma Spartu a Plzeň, pojedete do Hradce Králové.

Na podzim jsme dokázali, že doma umíme hrát. Remizovali jsme se Slavií a otočili většinu zápasů, což ukázalo charakter i sílu týmu. Budeme chtít doma vyhrát, ať přijede Sparta, nebo Plzeň.

Zatím odešel jen Maksym Talovierov. Ve hře je i konec nejlepšího střelce týmu, Fortuna Basseye. Jak velké oslabení by to pro vás bylo?

Kdyby Forty odešel, byla by to ztráta. Dařilo se mu, dával góly, ale také pomáhal týmu. Až realita by ukázala, jak moc by nás to ovlivnilo. Ale na šanci čekají další hráči a museli by ho nahradit jiní. Tak to chodí všude.

I když si už zvykáte jako defenzivní záložník, nezaskočíte v nouzi třeba i v útoku?

Já už asi ne...