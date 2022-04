Penner pozvedl ospalou hru Budějovic. Chce přidávat další ligové starty

Penner šel do hry po přestávce jako střídající hráč. Byl aktivní, chtěl míč, nebál se přejít jeden na jednoho nebo zakončit. „Jsem rád za 45 minut, které mi trenér dal. Jenom škoda, že jsme prohráli,“ zhodnotil 20letý ofenzivní univerzál.

Jeho výkonu chyběl jen gól či asistence. Ospalou hru Dynama výrazně oživil. „Měl jsem hrát rychle nahoru, věřit si, zkoušet to jeden na jednoho. Měl jsem tam dobré věci, ale nebylo to efektivní. Chtěl jsem být správně drzý, ale týmu to nakonec nepomohlo,“ litoval.

Syn bývalého ligového obránce Miloslava Pennera také dvakrát zakončoval z nadějné pozice. Ani jedna střela ale nebyla vydařená. „Kdybych lépe vystřelil, tak z toho mohly být dva góly a celé to bylo jiné. Doufám, že příště to bude lepší,“ zmínil.

Nervozita na něm znát nebyla. „Je to fotbal. Dělám to, co miluji. Nebyl důvod, abych byl nervózní. Užil jsem si to maximálně,“ zdůraznil.

Pro mladého záložníka, který prošel mládežnickou akademií v pražské Spartě a italském Juventusu, to byl druhý ligový start. Předtím nastoupil na pět minut v předchozím domácím duelu se Zlínem. „Při prvních zápasech si trochu zkoušíte, jak hráči reagují, jak se chovají. Poznáváte, co si můžete nebo nemůžete dovolit. S každou další minutou budu lepší a snad to ukážu hned v dalším utkání,“ doplnil.

Fotbal kvůli zranění kolene téměř dva roky nehrál. Na svoji šanci v mateřském klubu si po návratu musel počkat. „Odehrál jsem jeden zápas za béčko, postupně jsem se do toho dostával. Věděl jsem, že musím odvádět dobré výkony na tréninku a být trpělivý. Chtěl jsem trenérovi ukázat, že na to mám. Snad jsem si získal jeho důvěru a jsem rád, že mě do hry dal. Akorát mě mrzí, že jsem mu to nesplatil gólem,“ bilancoval.

Pro Pennera jde o první opravdové zkušenosti s dospělým fotbalem. „Je to liga, něco úplně jiného než dorostenecký fotbal. Cítil jsem se dobře, nebyl jsem zavařený. Užil jsem si, musím výkony opakovat a ještě zlepšil,“ měl jasno.

V této sezoně Dynamo čekají ještě minimálně čtyři souboje, a tak by nadějný záložník mohl dostat i další příležitost. „Je na trenérovi, jestli mi dá další šance. Věřím, že jo. Budu se snažit zapracovat na chybách, abych byl platný pro tým,“ řekl.

Platit by to mělo i příští ročník. V klubu má platnou smlouvu a chtěl by zůstat. „Soustředím se jen na Dynamo. Nic jiného mě teď nezajímá. Rád bych tady pokračoval a přidával další ligové starty. Jsem tu doma a mám radost, že jsem v Dynamu mohl restartovat kariéru. Ale nikdy nevíte, co se stane,“ nadhodil.

České Budějovice v Boleslavi jen potvrdily postavení nejhoršího týmu na hřištích soupeře v celé první lize. Za celou sezonu tam nevyhrály. „Zápasy venku nám schází k tomu, abychom byli v šestce. Mít čtyři výhry navíc, tak jsme někde jinde. Máme v hlavách, že to prokletí musíme zlomit. Rok bez výhry venku je hrozně dlouhá doba. Tyhle body nám chybí,“ uvědomil si.

Kvůli tomu Jihočeši klesli na desáté místo a dvě kola před koncem základní části musí koukat i pod sebe. Jen tři body za nimi je Zlín, s nímž mají navíc horší vzájemnou bilanci. „Musíme zvednout hlavy a připravit se na Bohemku. Víme, že tabulka je ve středu hodně nahuštěná. Pořád chceme do první šestky. K tomu musíme dvakrát vyhrát,“ spočítal.

Na šestý Hradec Králové ztrácejí černobílí tři body a situaci už nemají ve svých rukou. Zítra od 17 hodin hostí pražské Bohemians, pak se představí v Teplicích. „Soupeři potřebují každý bod a bude to boj. Musíme hrát naši hru, doma jsme silní. Když navážeme na výkon s Jabloncem a dalšími týmy, tak si myslím, že určitě můžeme vyhrát,“ burcoval.

Představa zakončení jinak úspěšné sezony ve skupině o záchranu budějovické hráče nestraší, ale rádi by se jí vyhnuli. „Bylo by to pro nás smutné. Celou sezonu dřeme a sbíráme dobré výsledky. Předvádíme pěkný fotbal, takže by byla škoda skončit ve skupině o záchranu. Naopak zápasy s nejlepšími týmy v první šestce by týmu i klubu daly nejvíc,“ shrnul.