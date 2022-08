Můj život s Baníkem I: Střílejte! To není Michalík, to je číšník z Centrumu

Jen jste si nemohli brát žádné světlé oblečení. Nad hřištěm jezdila nákladní lanovka, která převážela uhlí, a z vozíků na diváky leccos ukáplo, takže se často domů vraceli kropenatí.

Kanonýr Wiecek jako svědek

„Fotbal a celkově to prostředí mě pohltilo a propadal jsem mu více a více,“ usmívá se Bielas, který měl a má mezi fotbalisty i spoustu kamarádů. Nejlepší střelec v historii Baníku Miroslav Wiecek mu byl v roce 1965 svědkem na svatbě. „Jsem přesvědčený, že kdyby Bicanovi nezapočítávali góly i z Rakouska, byl by Mirek Wiecek v naší republice králem všech střelců.“

Jak se poznali? „Pracoval jsem v tehdejší restauraci Centrum a Mirek nad ní bydlel... Skamarádili jsme se stejně jako třeba s Jirkou Křižákem a Zdeňkem Stancem,“ zmínil další slavné ostravské fotbalisty.

S tehdejší generací hráčů se Miroslav Bielas mistrovského titulu nedočkal. S tou další už ano – a hned třikrát, v letech 1976, 1980 a 1981.

„A mohlo jich být i více, ale ty na konci sedmdesátých let posbírala Dukla Praha, o dva tři body bývala lepší,“ připomněl Bielas, který si za Baník jednou i zachytal.

To bylo tak...

Baník na závěr sezony, v níž v roce 1976 získal první titul, čekal ještě jeden zápas, protože obránce Rostislav Vojáček domluvil exhibici v Bohuslavicích. „Kluci říkali: No jo, ale kdo bude chytat, když oba brankáři Palo Michalík i Franta Schmucker jeli přímo z Plzně domů na Slovensko. Na to jsem prohlásil: Když tak se do brankářského obleču...“ A stalo se.

„Hráli jsme v neděli. Když jsme nastupovali na hřiště, dostali jsme květiny, které jsem pak rozhodil mezi tamější dámy.“ Utkání začalo.

„Na hřišti chyběli Jura Klement ještě s někým, ale už nevím, kdo to byl. Poněkud znaveni odpočívali v šatně. Ve druhém poločase se probrali a Jura Klement začal na domácí fotbalisty řvát: Střílejte na něho, to není Palo Michalík, to je číšník z Centrumu!“

Bylo to ale zbytečné, Baník pohodlně vedl 9:0. „Rosťa Vojáček říkal, že přece jen musíme něco pustit. Na to jsem namítl, že by museli uhnout, protože všechny balony zachytávali. I když, také jsem něco chytil. Jednou jsem přece jen ucuknul a skončilo to devět jedna,“ směje se Miroslav Bielas, který i v jedenaosmdesáti letech vládne své Vinárně U Bielase v centru Ostravy.

V ní pracuje od roku 1970.

„Teď už to mohu říct – tehdy tady chodili všichni fotbalisti počínaje Rosťou Vojáčkem, Lubomírem Knappem a Frantou Humlem. Jo, to byl rybář, chytal čudle,“ říká na adresu kapitána historicky prvního mistrovského celku Baníku.

Koho měl z někdejších ostravských fotbalistů nejraději?

„Tady je jeden z nich,“ ukazuje na Lubomíra Šrámka, který zrovna sedí ve vinárně, když si povídáme. „Neměl první titul, ale ty další dva už ano. Ale musel bych jmenovat jednoho vedle druhého – Zdeňka Rygela, Libora Radimce... Byla to skvělá parta, která se tehdy vytvořila kolem trenéra Evžena Hadamczika.“ A co mladší generace? Třeba fotbalisté, kteří vyhráli ligu v roce 2004?

V seriálu ke 100 letům Baníku Ostrava vypráví vinárník Miroslav Bielas

„Mladší už tady nechodili. Trochu se to rozpadlo v polovině osmdesátých let minulého století, po třetím titulu. Trenérem byl Kolco (Josef Kolečko, který mužstvo vedl v letech 1984 až 1986 a předtím za Baník i hrál).“

Do vinárny za Miroslavem Bielasem chodili a stále se tam vracejí především starší hráči. Ostatně na stěnách visí všechny mistrovské týmy Baníku a spousta dalších artefaktů připomínajících nejúspěšnější slezský klub.

Bielas by rád uvítal i Vrbu

„Teď držím prsty, ruce, nohy, všechno Pavlu Vrbovi, aby to tam vytřískal a udělal v mužstvu pořádek,“ usmívá se Bielas.

Pavel Vrba se zatím do jeho podniku nestavil, ani v roce 2004, když s Františkem Komňackým dovedli tým k titulu.

„Hodně jsem se divil, když jsme po tom zatím posledním titulu byli na podzim snad třetí a tenisté (klub patřil tenisovému trenérovi Tomáši Peterovi) jim vypověděli smlouvy. Ale byl bych rád, kdyby to Pavlovi někdy vyšlo a stavil se tady.“

Aby mu poradil? „To ne. Ukázal bych mu ty fotky těch čtyř titulů, ať si vezme inspiraci,“ odpovídá Miroslav Bielas.

I přes přibývající věk je ve své vinárně spokojený. „Manželka mi stejně říká, že bych doma jenom otravoval. Rád se tady potkám s klukama. Poklábosíme, všechno rozebereme. A přijdou i nějaké dámy. Jsem rád mezi lidmi.“