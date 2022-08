Můj život s Baníkem IV: Bazaly jsou historie. Dostane klub vlastní stadion?

Slavná prvoligová éra Bazalů trvala 56 let. Skončila 30. května 2015. Dnes už stadion znovu žije, byť na něj nemíří davy fanoušků. Díky zástupcům ostravského magistrátu areál, který spravuje městská společnost Vítkovice Aréna, prošel rekonstrukcí zhruba za 330 milionů korun. Od roku 2019 je v něm tréninkové centrum s třemi hracími plochami a hlavní tribunou pro 450 diváků.

A na Bazalech opět sídlí Baník Ostrava, byť v nájmu. „Ten nás bezesporu zatěžuje. Jedná se o nemalou sumu, ale Baník má na Bazalech své domácí zázemí, takže s touto položkou v rozpočtu samozřejmě počítáme jako s položkou nezbytnou,“ uvedl majitel klubu Václav Brabec. Částku však neprozradil.

Ostrava je třetí největší město v republice, takže mi přijde přirozené, aby měla svůj čistě fotbalový stadion. Václav Brabec, majitel Baníku

Posledními prvoligovými střelci na Bazalech jsou ostravský Davor Kukec a Jakub Mareš z Dukly. Baník tehdy na závěr sezony 2014 až 2015 od druhé minuty vedl, leč soupeř v 80. minutě vyrovnal.

„Za ten gól jsem rád, ale jsem smutný, že Bazaly končí. Lidé tady Baníkem i tím stadionem žijí,“ povídal Davor Kukec.

„Jsme moc rádi, že přišlo hodně lidí, bylo to něco úžasného. Jen je škoda, že to tady byl poslední zápas,“ říkal stoper Michal Frydrych, který se před touto sezonou do Baníku vrátil.

Poslední duel v první lize na Bazalech vidělo 10 340 diváků, kteří ochozy zaplnili z 68 procent. Tehdejší kapacita byla 15 123 míst.

„Nádhera, paráda. Když hrajete fotbal před takovou kulisou, tak vás to strhne, baví vás to. Je to úplně o něčem jiném, než když je v hledišti pět set diváků,“ rozplýval se Jakub Mareš, střelec Dukly.

Utkání tehdy začalo slavnostním výkopem Vladimíra Mokrohajského, který byl coby brankář Baníku i u prvního duelu na Bazalech 19. dubna 1959. Ten Ostravští prohráli s Ústím nad Labem 2:3, přičemž první gól na novém stadionu dal ostravský útočník Karel Sedláček ve 23. minutě.

V hledišti bylo podle dostupných zdrojů kolem devíti tisíc příznivců. Nutno dodat, že všechny ochozy ještě nebyly dokončené.

Nedobytný hrad

„Bazaly se pak staly takřka nedobytným hradem, kde jsme prohráli málokdy. Každý zápas na Bazalech byl pro mě svátkem. Jako kdybych chodil do kostela,“ líčil Mokrohajský.

Milníky Bazalů 1959 – otevření stadionu, který dostal název Bazaly podle čediče – bazaltu, který se tam těžil 1976 – nejvyšší návštěva – 32 000 diváků – viděla vítězství Baníku nad olympioniky Brazílie 1:0 1976, 1980, 1981, 2004 – oslavy mistrovských titulů 1997 – propadla se část hrací plochy, na vině byl protiletecký kryt z druhé světové války 2000 – poslední mezistátní utkání na Bazalech, v němž Česko podlehlo Slovinsku 0:1 2003 – rekonstrukce stadionu za 30 milionů korun 2013 – o jediný hlas schválilo ostravské zastupitelstvo odkup Bazalů do majetku města za cca 115 milionů korun 2015 – poslední prvoligový zápas na Bazalech 2019 – na Bazalech po jejich přestavbě funguje tréninkové centrum mládeže

Baník na Bazalech sehrál 819 ligových utkání, z nichž 477 vyhrál, 209 remizoval a 133 prohrál. Skóre má 1 507:684.

Na tribunách nového stadionu bývalo pravidelně dvacet, někdy až třicet tisíc diváků. „Když jich přišlo patnáct tisíc, tak se psalo, že Žilina v Ostravě netáhne...“ usmíval se Vladimír Mokrohajský, jenž zemřel v roce 2017.

Bazaly byly druhým působištěm v historii Baníku. Původní škvárové hřiště Stará střelnice už v 50. letech minulého století nevyhovovalo, takže šéfové klubu řešili stavbu nového stadionu.

„Původně se uvažovalo, že bychom hráli na Stadionu odborářů,“ vzpomínal Vladimír Mokrohajský na sportoviště v městské části Fifejdy, místo něhož nyní na rozhraní Moravské Ostravy a Mariánských Hor stojí obchodní centrum.

Nakonec zvítězila vize, že Baník, dříve SK Slezská Ostrava, musí mít stadion na slezské straně řeky Ostravice. Baník na Bazalech zažil největší slávu.

Všechny čtyři tituly v letech 1976, 1980, 1981 a 2004, bitvy v evropských pohárech, třicetitisícové návštěvy například na Bayern Mnichov. A legendární stadion hostil i několik kvalifikačních zápasů reprezentace – naposledy s Walesem, Běloruskem a Švýcarskem.

Brabec si přeje fotbalový stadion

Fotbalisté Baníku už sedmou sezonu hrají zápasy na Městském stadioně v Ostravě-Vítkovicích, v moravské části města. Leč fandové nepřestávají skandovat: „Baník patří na Slezskou!“

O novém stánku se mluví od chvíle, kdy předešlý majitel klubu Petr Šafarčík prodal Bazaly městu. Tím se klub tehdy zachránil před bankrotem.

Kdo také hrál na Bazalech Mužstva: Bayern Mnichov (1976, 1981), Dynamo Kyjev (1979, 1989), Borussia Mönchengladbach (1974), olympionici Brazílie (1976), Fortuna Düsseldorf (1979). Valencia CF (1982), Aston Villa (1990), Bayer 04 Leverkusen (2004), Spartak Moskva (2008). Hráči: Gerd Müller, Paul Breitner, Karl-Heinz Rummennige, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Uli Hoeness, Oleg Blochin, Mario Kempes, Ian Rush, Ryan Giggs.

Je reálné, aby měl Baník opět svůj stadion – a ve Slezské Ostravě?

„Téma nového stadionu je pro mě stále živé, a to zejména proto, že desetitisíce fanoušků fotbalu v Ostravě si ve svém městě fotbalový stadion přejí. Naposledy to dali najevo skandováním během vyprodaného utkání se Celtikem, to snad slyšela celá Ostrava,“ odpověděl Václav Brabec.

Dodal, že nejde jen o Baník, který je mimochodem jediným prvoligovým klubem hrajícím domácí zápasy na stadionu s atletickou dráhou.

„Sedněte si na hlavní tribunu ve Vítkovicích a sledujte, co se děje sto metrů od vás, když se hraje na druhé straně hřiště. Mnoho toho nevidíte. Nejde jen o tu běžeckou dráhu, před tribunou je ještě skokanský sektor a prostor pro střídačky. A to nemluvím o fanoušcích, kteří sedí v oblouku za brankami. Ti, když se hraje za půlkou, nevidí už vůbec nic.“

Brabci přijde zcela přirozené, aby Ostrava, která je třetí největší město v republice, měla svůj čistě fotbalový stadion. „Aby na něm hrál nejen Baník, ale třeba i reprezentace. Není přece náhoda, že v Ostravě se hrají reprezentační zápasy tak málo, zatímco v nedaleké Olomouci, která ryze fotbalový stadion má, mnohem častěji,“ dodal majitel Baníku.

Stadion na Bazalech po přestavbě na tréninkové centrum Klubové akademie Ostrava. Foto: archiv

Připomněl, že od svého vstupu do klubu investoval desítky, možná stovky milionů korun ze svých soukromých peněz, aby pomohl vybudovat mládežnické tréninkové areály.

„Aby mělo zhruba šest set dětí, které v akademii Baníku máme, kde trénovat. O ty areály se samozřejmě staráme sami. Nicméně když už jsem tu energii a finance do té infrastruktury vložil, chci v tom pokračovat. Takže, abych to shrnul – Ostrava by fotbalový stadion mít měla a intenzivně přemýšlím o tom, že by se Baník na jeho případné stavbě nějakým způsobem podílel.“