Ostrava vždy byla svá. Vrba touží zopakovat s Baníkem jízdu za titulem

„Za těch osmnáct let se toho hodně změnilo. Ale Ostrava je Ostrava, vždy byla svá. Doufám, že tady zažiju to, co při svém předchozím angažmá,“ řekl Vrba, který v Baníku začínal jako dorostenec a odstartoval v něm i trenérskou kariéru, byť u mužů byl v mistrovské sezoně 2003 až 2004 „jen“ asistentem Františka Komňackého.

Myslíte na titul?

Takhle na začátku sezony bychom si měli dávat postupné cíle. Baník v minulé sezoně nezklamal, byl v první šestce, což je celkem úspěch. Na to chci navázat, to by měl být první krok. Chci postoupit do šestky. Po základní části, když dopadne dobře, si třeba můžeme říct více.

Po tom, co jste na jaře skončil ve Spartě, jste se velmi rychle dohodl s Baníkem. Bylo to tak?

Rozhodování bylo jednoduché. Hodně rychle jsme byli s majitelem domluveni.

Co vám řekli v rodině, že budete blíže domovskému Přerovu?

Manželka mi do fotbalu moc nekecá (směje se). Rozhodnutí bylo víceméně na mě. Beru to spíše pro sebe, že se vracím někam, kde jsem zažil úžasnou atmosféru, krásné roky a možná Baníku něco dlužím. Proto byla domluva s majitelem lehká. Žádné smlouvání, vše bylo hned a asi to tak mělo být.

Minulé roky jste Baník sledoval jako soupeř. Co mu chybí, aby se vrátil do absolutní špičky?

Baník si hlavně prošel hodně složitým obdobím. Po titulu v roce 2004 byla euforie a vypadalo to, že se nemůže nic stát. Ale přišel strašně rychlý pád, přišly roky, které nebyly podle představ majitelů a fanoušků. Naštěstí se vše obrátilo a Baník zase pomalu ale jistě šplhá do pozic, na nichž by se měl pohybovat. Doufám, že klub je stabilizovaný a udrží se nahoře delší dobu.

Baníku se nedaří porážet nejsilnější soupeře Plzeň, Slavii a Spartu. Analyzoval jste si proč?

Na druhou stranu, ale někomu hodně zkomplikoval minulý ročník ligy... (V předposledním kole doma remizoval se Slavií Praha 1:1 a definitivně ji připravil o šanci na titul). Přál bych si, aby byl plný stadion, aby fandové chodili jako v roce 2004. Chtěl bych je poprosit, aby vytvořili atmosféru, jako před těmi roky. Aby byli spokojeni, jak hrajeme doma. To by byl začátek. Samozřejmě budu rád, když budeme trápit favority, protože takové zápasy mužstvo posilují, posouvají. A když budeme mít dobré výsledky s dalšími soupeři, bude to cesta, po níž by Baník měl jít.

Očekávání fandů jsou velká. Mnozí si přáli váš návrat. Berou vás jako poslední díl k tomu, aby byl Baník znovu úspěšný a probojoval se do evropských pohárů.

Určitě nejsem poslední díl. Těch dílů musí být moc, aby si vše sedlo a fungovalo. Prvním byl majitel, který klub po předchozím období stabilizoval. Baník už je brán jako silné mužstvo, i kádr se obměňuje do kvality. Hráči sem chtějí jít, protože vědí, že klub má nějaký směr. A pokud se mi tým jako trenérovi podaří posunout na hřišti ještě dál, i když Tomáš Galásek odvedl dobrou práci, bude to jen dobře. Správných kroků zde bylo uděláno v poslední době hodně. Věřím, že se dostávám do klubu, který funguje. Pro úspěch udělám maximum.

Baník hrál poháry naposledy v roce 2010. Je čas ho do Evropy vrátit?

Dost smutně vzpomínám už na sezonu po titulu v roce 2004, kdy mi tehdejší vedení neprodloužilo smlouvu a nepustilo mě k evropským pohárům. Takže doufám, že to třeba zažiju s novým vedením.

Po letech zažijete start sezony bez evropských pohárů, bez zápřahu, kdy se hraje dvakrát týdně. Bude to pro vás výhoda?

Výhoda to určitě je. Přiznejme si, že mužstva, která hrají evropské poháry, hlavně kvalifikace ve čtvrtek třeba někde v Portugalsku a v neděli ligu v Ostravě, to mají hodně složité. Zažil jsem to s Plzní. Z toho pohledu bude nynější týdenní cyklus lepší. Na druhou stranu bych chtěl s Baníkem zažít i ten složitější cyklus.

V Plzni, reprezentaci, ve Spartě, v bulharském Razgradu jste byl pod velkým tlakem. Budete si moci v Baníku trochu vydechnout?

Ne. Čtyři zápasy jsem v Baníku už odkoučoval i jako hlavní trenér... (usmívá se). Vím, jací jsou tady fandové, zažil jsem to, když jsem spolupracoval s Erichem Cviertnou a Frantou Komňackým. Nároky fanoušků jsou mimořádné. Když se daří, vracejí vám to ve spoustě věcí, takže věřím, že nám pomohou. Když vzpomenu rok 2004, tak jsme díky nim hráli ne ve dvanácti, ale ve třinácti lidech. Přijet na Bazaly bylo pro každého soupeře hodně složité.

Jak se vám líbí stávající kádr?

Jednáme o změnách, už máme domluvené některé hráče, ale vše otevřeme až na prvním tréninku, až bude vše dotažené do konce. Sami víte, že když se hodně mluví, není to moc ku prospěchu a většinou se spousta věcí zadrhne. Určitě chceme kádr posílit. Vypadá to, že nikdo neodejde, což je důležité kvůli stabilizaci mužstva, které prokázalo svou kvalitu. Pokud se ale chceme posouvat, někteří hráči by ho měli doplnit.

První posilou je obránce Michal Frydrych...

Hráči musejí chtít jít do Baníku. Ve spoustě klubů to je tak, že tam někteří hráči jen jdou, aby tam byli. Chci, aby kluci měli vazby ke klubu. Fryďas to splňuje, má vazby na Ostravu i Baník, což je dobře.

Vazby na Baník má z minulosti i stoper David Lischka, ale ve Spartě pod vámi moc nehrával. Jak to bude s ním?

Ve Spartě to měl těžší. V Baníku si ale vybudoval silnou pozici, hrál pravidelně a velmi dobře. Budu jen rád, když svou kvalitu z posledního období potvrdí.

Je pro vás důležité, že se Baníku daří udržet nejlepšího střelce Ladislava Almásiho?

Vím, že probíhala nějaká jednání o jeho možném odchodu. Všechny informace se ke mně nedostaly, ale co vím, tak by měl opravdu zůstat, což je pro ofenzivu Baníku hodně důležité.

Z ostravských hráčů jste trénoval brankáře Jana Laštůvku v mistrovské sezoně a v Plzni Jana Baránka, který je nyní váš asistent. Budete na ně hodně spoléhat?

Bary už měl zdravotní problémy, když jsem byl v Plzni, končil. Laštyho jsem zažil, kdy z Karviné přišel do Baníku a pomohl k titulu. Jinak jsou tady většinou už jen mladší kategorie. Každopádně se chci se všemi bavit, ale pokud jde o Laštyho, tak toho zažil už moc. Nebráním se tomu, abychom spolu komunikovali. Jsem rád, že je tady člověk, s nímž jsme si dokázali o fotbale říct spoustu věcí. Doufám, že v tom budeme pokračovat.

Pavel Vrba jako nový trenér FC Baník Ostrava

Baník se znovu snaží dávat více příležitostí odchovancům, mladým hráčům. Je to i vaše vize?

V Baníku vždy hráli odchovanci. Je to klub, který dával prostor hráčům, kteří prošli jeho akademií. Někdy jich bylo více, jindy méně. Bylo to samozřejmě o jejich kvalitě. Dneska je to nastavené tak, že by znovu měli příležitost dostávat. V Česku je to ta nejsprávnější cesta.

Jsou v klubu šikovní mladíci?

Ano, prokazují to v béčku, ale musejí ukázat kvalitu i na té nejvyšší úrovni. Nemůžeme se zaměřit jen na odchovance. Všechno má své limity. Vzpomínám na období kolem roku 2004, kdy tu hráli mladí Pavel Besta, Matušovič, Lašty, Bystroň, Mario Lička. Pokud se podíváte na mistrovskou sestavu, její půlka možná byli odchovanci Baníku, což se nestává tak často. Kromě Sparty, která to měla v minulém roce stejné. Je to správná cesta, ale kádr musejí doplnit zkušení fotbalisté, jako tehdy Heinz, Látal, Čížek, Bolf, kteří tomu dají nadstavbu. Když všechno sedne a klapne, tak najednou hrajete o titul.