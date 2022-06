První posila pro Baník. Z polské Wisly se vrací obránce Frydrych

„S Michalem jsme byli průběžně v kontaktu a po sezoně věci nabraly na intenzitě. Náš zájem byl velký, protože je to hráč, který si dlouhodobě udržuje vysoký herní standard a hlavně je to hráč se silnou baníkovskou minulostí. Přesně takový typ hráče jsme chtěli do týmu v létě přivést a jsme rádi, že se nám to povedlo,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.

Frydrych bude moci v nové sezoně rozšířit dosavadní bilanci 220 startů a 17 gólů v české lize. „Vracím se po sedmi letech a opravdu se těším, v Baníku jsem doma. Baník se znovu stává silným domácím klubem, má ambice a já udělám vše, co je v mých silách, abych mu je pomohl naplnit,“ prohlásil Frydrych po uzavření dohody s klubem, který v minulé sezoně hrál ve skupině o titul a obsadil páté místo. Za Baník před odchodem do Slavie odehrál 124 soutěžních zápasů a vstřelil osm branek.