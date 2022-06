Ostravský Baník hlásí další posilu. Z Udine získal obránce Kubalu

Pátý celek uplynulé sezony první ligy o tom informoval na svém webu. Kubala s výjimkou krátkého hostování ve Vyšehradu strávil v Udine pět let. Několikrát se dostal do zápasové nominace A-týmu, ale do utkání Serie A nikdy nezasáhl.

„Je to hráč na levou stranu s velmi dobrými rychlostními předpoklady. Několik let strávil v kvalitním italském klubu, a i když nenastupoval za áčko, chceme s ním pracovat a rozvinout jeho potenciál,“ řekl sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.

Kubala, který prošel mládežnickými reprezentacemi, v minulosti už zhruba rok působil v dorostu Baníku. „Část toho angažmá jsem ale byl zraněný. Baník se za tu dobu neskutečně posunul a vážím si toho, že se mi ozval. Vynasnažím se udělat vše pro to, abych byl platným členem týmu,“ uvedl Kubala.