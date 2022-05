Vrba bude od příští sezony trénovat Ostravu, podepsal víceletou smlouvu

Vrba tým převezme na startu letní přípravy. Do Baníku se vrací po osmnácti letech.

V Ostravě zahajoval svou trenérskou kariéru, dělal asistenta Františku Komňackému v mistrovské sezoně 2003/04.

„Chtěl jsem se vrátit tam, kde jsem s velkým fotbalem začínal. K Baníku mám vztah, klub má zase ambice, dobré zázemí, akademii a skvělé fanoušky,“ řekl ke svému návratu Vrba.

Od února 2021 vedl pražskou Spartu. Na její lavičce skončil v pondělí po porážce 0:3 v Plzni. Neuplynul ani týden a už se dohodl na novém angažmá.

„Když se naskytla příležitost otevřít jednání s Pavlem Vrbou, nebylo nad čím váhat. Museli jsme reagovat velmi pružně, protože na trhu byl o takového kouče okamžitě značný zájem,“ líčil pro klubový web výkonný ředitel Baníku Michal Bělák.

„Jednání bylo velice korektní, rychlé a bezproblémové, velmi rychle se ukázalo, že jsme společně naladěni na podobnou notu. A především Pavel Vrba sám ukázal, že má zájem jít právě do Baníku, což věc usnadnilo,“ dodal Bělák.

Osmapadesátiletý Vrba byl na konci minulého roku zvolen trenérem desetiletí. Vedl českou reprezentaci na Euru 2016 a vyzkoušel si zahraniční angažmá v Machačkale a Ludogorci Razgrad, se kterým získal dva bulharské tituly. Největší úspěchy slavil s Plzní, se kterou vyhrál českou ligu v letech 2011 a 2013 a pak i po svém návratu v sezoně 2017/18.

V neděli povede mužstvo naposledy Galásek

Vrbovi uvolní místo Tomáš Galásek. Devětačtyřicetiletý bývalý reprezentant v Ostravě větší část sezony působil jako spolupracovník Ondřeje Smetany a po jeho odvolání se stal hlavním koučem. V nedělním posledním ligovém kole nadstavbové skupiny o titul v Plzni se s Baníkem rozloučí, s týmem obsadí konečné páté místo.

„Ten rok byl pro mě velmi inspirující a obohacující a zároveň vyčerpávající, hodně mi to dalo. Rodinu mám ale v Německu a postupem času mi začala hodně chybět. Cítím potřebu jí vrátit, co pro mě v průběhu fotbalové kariéry obětovala, a to byl důvod, proč jsem se teď rozhodl vrátit domů,“ vysvětlil Galásek.

O tom, že zamíří do Německa za rodinou, měl jasno už dříve. „Tomáš tady nechává kus dobře odvedené práce i své nezaměnitelné energie a pozitivního myšlení. Už s předstihem nás informoval, že ho to táhne domů k rodině a po sezoně se hodlá vrátit,“ řekl sportovní ředitel klubu Alois Grussmann. „Rozcházíme se v dobrém a uvidíme, co přinese čas. Třeba se jednou někdy naše cesty znovu protnou,“ dodal.