Přibyly mi nějaké zkušenosti i věk, říká baníkovský navrátilec Frydrych

„Hrál jsem jen s Laštym (Laštůvkou), a to ještě ve Slavii. V Baníku s Honzou Baránkem, který je teď asistent. Jinak kluky většinou znám, jak jsme proti sobě hráli. A ty mladší jsem viděl v televizi,“ řekl dvaatřicetiletý Frydrych, jenž s klubem podepsal tříletou smlouvu.

Když odcházel, za Baník nastupovali mimo jiné Jiří Pavlenka, Patrizio Stronati, Ján Greguš, Davor Kukec, Milan Baroš...

„Sedm let je ve fotbale dlouhá doba, obměna je přirozená. Nyní je v kádru spousta mladých fotbalistů. Ale také osa starších, zkušenějších. Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet, ale věřím, že se můžeme posunout výše, než bylo páté místo.“

Frydrycha opětovný zájem Baníku potěšil. „S panem Grussmannem (sportovní ředitel klubu – pozn. red.) jsme byli v kontaktu delší dobu. Zajímal se, jak to se mnou vypadá ve Wisle, ale vždy jsem ještě měl smlouvu a byl jsme tam spokojený, takže to nebylo aktuální.“

Ostravští o návratu stopera uvažovali už před dvěma roky, kdy odcházel ze Slavie Praha do Wisly Krakov. „Tehdy jsem cítil možná poslední šanci zahrát si v cizině. Baník se navíc ozval, když už jsem byl domluvený v Polsku,“ připomněl Michal Frydrych.

Jenže letos Wisla po 28 letech sestoupila z polské nejvyšší soutěže, čímž se šance na návrat zvýšila. „Jednání se zástupci Baníku se zintenzivnilo,“ potvrdil obránce. „Jsem rád, že jsem zpátky doma.“

Přiznává však, že odchod z Krakova, kde měl ještě rok smlouvu, byl pro něj těžký. „Většinu sezony jsem byl kapitán, takže pro mě nebylo jednoduché odejít, cítil jsem zodpovědnost.“

Wisla po pádu do nižší soutěže snižuje rozpočet, a i proto se její šéfové rozhodli Frydrycha pustit. „Jejich podmínkou bylo, abych nešel nikam do Polska. Mrzí mě, že jsme spadli, byl jsem tam spokojený, lidsky jsme si sedli.“

Dá se sestup Wisly Krakov srovnávat s pádem Baníku v roce 2016, což bylo rok poté, co Frydrych zamířil do Slavie?

„Podle toho, kolik mají titulů, a těch je třináct, tak je to spíše jako by u nás spadla Slavia nebo Sparta. Wisla patři s Legií Varšava k historicky nejúspěšnějším polským klubům,“ upozornil Frydrych. „Ale samozřejmě k Baníku se to také přirovnat dá. I pokud jde o fanoušky, kteří tam jsou horkokrevní. Nebylo vůbec jednoduché vracet se do Krakova ze zápasu, po němž jsme definitivně spadli.“

Frydrych v roce 2015 opouštěl ostravský klub, který měl ekonomické problémy a usilovně bojoval o záchranu. „Teď rozkvétá. Přišel pan Brabec (majitel) a práce se zlepšila. Do klubu jdou peníze, takže se může rozvíjet. Má potřebné zázemí,“ všiml si obránce, jenž byl svého času v Baníku nejmladší kapitán.

Slávistický stoper Michal Frydrych v hlavičkovém souboji s Matíasem Vecinem z Interu Milán v utkání Ligy mistrů.

Nyní mužstvu šéfují Jan Laštůvka s Jiřím Fleišmanem. „Nevracím se, abych někomu bral kapitánskou pásku,“ smál se Frydrych. „Tu si člověk musí nejprve zasloužit na hřišti. Navíc oba jsou v týmu dlouho a ten šlape.“

S trenérem Pavlem Vrbou zatím hovořil jen telefonem. „Příprava teprve začne, takže prostoru, abychom si řekli co a jak, bude dost,“ uvedl Michal Frydrych, jenž může hrát uprostřed i na kraji obrany, ale také v záloze.

Co říká na konkurenci v mužstvu?

„Je jen dobře, když bude velká. To nutí každého více pracovat. Bude to jen ku prospěchu, abychom byli co nejsilnější,“ odpověděl. „Z Baníku jsem odcházel i pro to, abych získal nějaké trofeje, abych se v kariéře posunul, takže jsem přesvědčený, že mi změna prospěla. Mohl jsem se dál rozvíjet, zažil jsem evropské poháry se Slavií, tituly. Přibyly mi zkušenosti i nějaký věk, ale pořád jsem na tom dobře.“

Ostatně ze světových hvězd v pohárech narazil i na Lionela Messiho, když ještě hrával za Barcelonu. „V pohárech se měříte s těmi nejlepšími hráči, což pak můžete zúročit,“ podotkl Michal Frydrych.

Ostatně Baník se touhou vrátit se do evropských pohárů nijak netají.

„Probojovat se do nich není snadné. Ale člověk musí mít nějaké vize a mety, jichž chce dosáhnout. Takže je jen dobře, že se klub chce do Evropy opět dostat. A je to motivace i pro hráče,“ řekl Frydrych, který do Ostravy přišel ve 14 letech z rodných Hustopečí nad Bečvou. „Většinu času jsem žil v Ostravě. Odsud je i moje žena, takže není divu, že si tady stavíme dům.“