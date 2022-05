Jak se vyVrbil návrat. Trenér kývl na vábení svého osudového klubu

Jenže tohle všechno přebíjí jeden nečekaný návrat, o kterém se mluví a ještě mluvit bude. Přitom se to takhle mohlo vyVrbit už dávno.

Baník Ostrava je přece pro trenéra Pavla Vrbu osudový klub. Začínal tu od píky čili od žáčků. Jako asistent, tehdy vcelku nenápadný pomocník se podepsal pod senzační titul v roce 2004.

Taky tu prožil první velké trenérské zklamání, když se právě po mistrovské sezoně musel pakovat.

Teď se Vrba vrací.

Jako žádaný expert ověnčený pohádkovými úspěchy s Plzní. Zároveň jako muž, který čerstvě neuspěl ve Spartě.

Necelý týden zůstal bez práce, než konečně kývl na nabídku, která kolem něj svištěla už mnohokrát. Jen na Bazalech, kde Vrba býval doma, už Baník nehraje, novou kapitolu rozepíše ve Vítkovicích. A přirozeně se očekává, že bude úspěšná.

„Jestli se pod někým mohou vrátit zlaté časy, tak pod Pavlem Vrbou,“ myslí si František Komňacký, který v památné sezoně před osmnácti lety Baník vedl jako hlavní kouč. „Nebylo mu tehdy ještě ani čtyřicet, ale já už ho bral jako hotového trenéra a dával mu prostor. Věděl jsem, že zná duši Ostraváka, což se mu bude hodit i teď: umí s lidmi z regionu jednat a pracovat. Tlak na něj nebude takový jako ve Spartě, a když už, on ho ustojí.“

Orazit si? Ne, díky

Restart v prostředí, které tak dobře zná, může být přesně tím, co Vrba potřebuje. Sám to ví, proto nespekuloval, nežádal o čas na rozmyšlenou, nezvažoval, že by si orazil.

Tuší, že v Ostravě znovu najde svůj ráj.

Přebírá tým, který má určitě na víc než současné páté místo. U movitého majitele Brabce si může v rozumné míře nadiktovat letní posily. Bude šéfem sportovního úseku. Fanoušci, ti nejvděčnější v republice, na jeho zásluhy zjevně ani po osmnácti letech nezapomněli. A jako nezanedbatelný bonus přidejte, že za hodinku bude doma v Přerově, na který nedá dopustit.

Asi jste ho dlouho neviděli tak upřímně natěšeného jako ve videu, kterým jeho příchod Baník v sobotu oznámil na sociálních sítích. V odlehčeném šotu dorazil do Ostravy vlakem, s taškou přes rameno a ve volné černé košili. Trochu kontrast proti loňskému příchodu do Sparty, kdy Vrba pózoval na letenském stadionu v padnoucím elegantním obleku.

Tentokrát nemusel nic hrát.

Tohle je on.

„Nedivil jsem se, že do Sparty šel, ale možná mu tam chyběla větší soudržnost s kabinou, fanoušky i vedením,“ tuší Komňacký. „Teď se vrací do prostředí, které zná, kterému rozumí, a které také rozumí jemu. Trenér z jiného kraje to má v Baníku těžké, lidi poznají, kdo si přijde jen vydělat peníze. U Vrby naopak vědí, že je jejich.“

Z lisu do stínu

Nemá cenu zastírat, že ve Spartě Vrbova pověst utrpěla. Hlavní město mu nesedlo, ocitl se pod těžkým lisem, který ho ždímal a dostával pod tlak. A metody, které fungovaly v Plzni, když pražským rivalům vyfoukla tři tituly, najednou nezabíraly.

Baník nabízí pořádný kus stínu. Nebude tolik pod drobnohledem celostátních médií. Vedení klubu bude výrazně trpělivější. Dostane čas a prostor, aby týmu vštípil svůj oblíbený dravý styl. A získat si hráče? To by pro něj už vůbec neměl být problém.

„Má za sebou hodně úspěchů, to mu pomůže. Přijde do kabiny, hráči mají oči na stopkách a žerou všechno, co řekne,“ přesvědčuje Komňacký. „Má autoritu, něco dokázal a bude chtít být úspěšný dál.“

Od plzeňské éry si sice budoval pověst trenéra, který sází hlavně na mazáky, ale v Baníku by se mohl vrátit ke kořenům: jako asistent Komňackému pomáhal zabudovat do áčka talenty, které dobře znal z dorosteneckých výběrů. Teď může využít akademii a začít budovat Baník podle svého.

„Vím, že se na návrat vnitřně připravoval,“ tvrdí Komňacký. „Čekal jsem, že se do Baníčku jednou vrátí. A teď věřím, že ho posune výš.“