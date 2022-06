Kubala po návratu do Ostravy: Potřebuji nabrat zkušenosti s mužským fotbalem

Někdejší reprezentant Jankulovski se vyšvihl až k triumfu v Lize mistrů s AC Milán.

Bývalý mládežnický reprezentant Jan Kubala se však po pěti letech v Udinese Calcio vrátil do ostravského Baníku.

„V Udine vnímali, že bych mohl jít podobnou cestou jako Marek Jankulovski, ale nevím... Jak vše bude, ukáže asi až budoucnost,“ prohlásil dvaadvacetiletý Kubala, který nedávno podepsal s Baníkem kontrakt na rok s opcí.

Přestupy v lize léto 2022

S fotbalem začínal ve Staříči, odkud přešel do Frýdku-Místku. Tam si ho v roce 2016 vyhlédl Baník a z něj rok nato zamířil do Udine.

Šance v nejvyšší italské soutěži se nedočkal. Nastupoval za tamější tým devatenáctiletých. Zkoušel se prosadit i ve slovinském Koperu, ale i z něj se vrátil do Udine a nyní zamířil zpátky do rodného kraje.

Proč jste se rozhodl vrátit domů?

Baník se za těch pět let, co jsem tady nebyl, posunul dále. Úplně jiné je i prostředí. V Udine jsem sice trénoval s áčkem, ale hrával jen za devatenáctku. Potřebuji nabrat zkušenosti s mužským fotbalem. Ty nemám takové jako ostatní kluci tady v Baníku.

Měl váš odchod do Itálie smysl?

Beru ho pozitivně. Do budoucna z něj budu určitě čerpat, jak v životě, tak ve fotbale. Naučil jsem se nový jazyk, poznal jinou kulturu, našel nové přátele.

V Baníku máte za sebou první týden. Jaký byl?

Docela náročný, protože tréninky jsou úplně jiné než v zahraničí, jsou hodně o běhání. První dny byly hlavně o tom, že jsem bojoval sám se sebou. Zatím se seznamuji s týmem, ale jsem rád, že mě kluci v kabině přijali dobře.

Opravdu jsou tréninky v Baníku náročnější, než jste poznal v Itálii?

Běžecky určitě. Ale i fyzicky, takže si na to zvykám. Musím však dělat maximum, abych ukázal trenérovi, že na to mám.

Měl jste i jiné nabídky?

Byly ze zahraničí, ale nedomluvili jsme se, takže jsem se nakonec dohodl s Baníkem.

Na podzim 2020 jste hostoval v druholigovém Vyšehradě. Jaké to tam bylo?

No... Je to takové negativní. Ten půlrok tam. Vracel jsem se do Česka a nevěděl, do čeho jdu. Ale dobré je, že jsem odehrál polovinu sezony. Byly to pro mě první zápasy v mužském fotbale.

V Baníku je na levém kraji obrany stálicí Jiří Fleišman. K tomu na testy přišel Eldar Šehić. Není to pro vás až příliš velká konkurence?

Konkurence je správná. Musím se ukázat. Ale vím, že nebude nic lehkého se tady prosadit. Rád bych Baníku svými výkony pomohl.