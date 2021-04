Komňacký o nástupcích: Svědík roste pro velký klub, Páníka ať podrží

Ze Slovácka musíte mít radost, ze Zlína naopak, že?

Slovácko hraje životní sezonu, hráči jsou asi na stropu své výkonnosti. Vzhledem k věkovému složení mužstva si to hoši nepochybně užívají, protože podobnou sezonu už těžko zopakují. Velice jim fandím, aby to dotáhli do pohárů. Rozjeli to velice dobře a v závěru mají výhodné vylosování. Je v jejich silách se udržet na čtvrtém, nejhůře pátém místě. Pak budou mít nejlepší sezonu v historii klubu. Ve Zlíně - hlavně v posledním období - není něco v pořádku. Skončil Jiráček. Hráči jsou nervózní, třeba Poznar se teď zviditelňuje bojem s rozhodčím Matějček. Zlín má ale štěstí, že jiná mužstva jsou na tom hůře, že drží náskok osmi bodů. Nemusí panikařit. Zlín do ligy do patří, jsou v ní slabší mužstva.

V čem je letošní kouzlo Slovácka?

Má zkušený kompaktní mančaft, dobře vedený. Martin Svědík tam odvádí velice dobrou práci. Je to náročný trenér. Stabilizoval sestavu. I když jsou mnozí hráči za zenitem a nelze předpokládat velké zlepšení, mužstvo je v zápasech sebevědomé. Má svůj styl. Ví, co chce hrát. Zvláště se mi líbí obranná činnost. Nedostávají laciné góly. I když teď prohráli venku, tak s těžkými soupeři, a ani tam nebyli bez šance. Na rozdíl od jiných mužstev mají sílu směrem dopředu, ať už při standardkách, nebo v podobě Klimenta, který dokáže na hrotu zajímavé věci.

Svědík vám asistoval v Baníku. Překvapuje vás, co dokázal ve Slovácku s podceňovaným týmem?

Vím, že je to člověk, který fotbal cítí. Hrál ho, rozumí mu. Trenérské povolání je pro něho životní naplnění. Svojí tvrdostí a náročností je schopen udržet v mužstvu pořádek. Někdy i hodně důrazně, což není na škodu. Na hráče je opravdu potřeba občas zvýšit hlas. Náročnost se mu vrací. Mužstvo hraje podle jeho představ. Martin si ve Slovácku dělá jméno. V budoucnu ho možná uvidíme v movitějším klubu.

Slovácký trenér Martin Svědík sleduje své svěřence v utkání s Jabloncem.

Myslíte Spartu, Slavii, nebo Plzeň?

Mezi relativně mladými trenéry je jedním z těch, za nimiž je vidět práce. Má svoji filozofii, vizi, a ty umí přenést do hry svého mužstva, což není úplně samozřejmé. Pokud bude takhle dál pokračovat, tak po něm některý velký klub sáhne. Může to být i Baník, kde hrál a také trénoval.

Všude tam bude pod daleko větším tlakem než ve Slovácku. Vyrovnal by se s ním?

Už není trenérský zajíc, kterému by se podlomila kolena. Pohybuje se ve fotbalové branži deset let a proti špičkovým klubům pravidelně hraje. Ví, jací jsou tam hráči, jaké jsou tam podmínky. Věděl by, jakým způsobem by ve velkém klubu pracoval. Sám je dostatečně sebevědomý. Věří své práci.

Slovácko je blízko evropským pohárům. Ale zvládlo by je?

Teď je pro Slovácko lehčí úkol se tam dostat. Mají hratelné soupeře, a když budou zdravotně v pořádku, tak to podle mě dotáhnou nejhůře na páté místo, které bude asi také postupové. Pak už to není na trenérech, hráčích, ale na managementu. A tady si nejsem jistý. Slovácko většinou tým doplňuje z vlastních řad, což je obdivuhodné. Pakliže chcete hrát v pohárech na úrovni a neudělat si nějakou ostudu, tak je nutné tým doplnit v každé řadě aspoň o jednoho hráče, abyste zvládli hrát dva zápasy týdně. To je otázka financí - a Slovácko nepatří mezi nejbohatší kluby. Mezi první pětkou má rozpočet násobně nižší. O to je jejich výsledek cennější. Ale nejsem přesvědčený, že by na Slovácku našli 15 milionů korun, aby koupili tři hotové fotbalisty. Hráči udělají pro postup všechno, další tah je na majiteli.

Kromě posílení je ještě nutné udržet opory. A třeba o Klimenta bude po sezoně zájem.

Samozřejmě. Pro mnohé české týmy je to klíčový post. Hrají dobře, vytvoří si převahu a spoustu šancí, ale není nikdo, kdo by je proměnil. Když máte v mužstvu Lafatu, dvacet gólů za sezonu je jistých. Dokáže práci mužstva zhodnotit. Naučit bránit mužstvo není až takový problém. Ale naučit ho dávat góly když nemáte střelce od pánaboha, je velká věc. Klimenta ve Slovácku oživili. Předtím jsme o něm nevěděli. Teď se dostal do pohody. Je to zajímavý hráč, pár gólů dal, pomohl Slovácku do popředí, měli by se pokusit domluvit na pokračování. Pokud by hráli Evropskou ligu, bylo by to jednodušší. Investice do takového hráče se vám může vrátit.

Teď ke Zlínu, který prohrál šestkrát po sobě a pořád trne o záchranu. V čem je podle vás jeho největší problém?

Sešlo se více věcí. Zlín je pověstný, že po určitém úseku, kdy hrál dobře a vítězil, přišlo - obyčejně na jaře - období, kdy měl stejně jako teď výpadek a nevyhrál třeba deset zápasů v řadě. Je to především o hráčích. Trenér Páník ne jednou dokázal, že je odborníkem na svém místě, že je náročný trenér. Navíc Zlín dobře zná a je schopen se orientovat a dělat správná rozhodnutí, aby mužstvo bylo připravené a šlapalo. Momentálně se to ale nedaří. K nervozitě může přispívat i to, že některým hráčům dobíhají smlouvy a není dořešené jejich pokračování.

Zamyšlený trenér Zlína Bohumil Páník

Takže trenérskou rošádu nepovažujete za správnou?

Jako bývalý trenér jsem nikdy nebyl zastáncem těchto řešení. (úsměv) Věřím, že situace není taková, aby Zlín teď měnil trenéra. Jestli o tom v klubu přemýšlí, tak ať to udělají až od nové sezony. Zlínské vedení je docela uvážlivé, takže se nedopustí fatálního kroku, který by mužstvo ještě více rozbil.

Co jste říkal na předčasný konec kapitána Petra Jiráčka?

Z venku těžko soudit. Znám ho z reprezentace, byl to bojovník, hráč do nepohody.

Zlín hrál před čtyřmi lety skupinovou fázi Evropské ligy, získal dost peněz, jenže od té doby hraje víceméně jen o záchranu. Není to zarážející?

Přiteklo dost peněz. Uskutečnili i docela zajímavé přestupy, ale nemyslím, že by se investované peníze stoprocentně vrátily. Hráči, kteří měli na úspěchu podíl, se postupně rozutekli. Zlín v okamžiku postupu do Evropské ligy překročil svůj stín. Nebyl tehdy tak silný, aby náš fotbal mohl reprezentovat. Vyhrál sice pohár, ale s Opavou. Ve skupinové fázi byli snad třetí nejhorší. Účast v Evropské lize byla pro klub úspěchem, ale jestli dostatečně dobře naložili s penězi, si jistý nejsem. Bojím se, že podobné jim do klína už nespadnou, že to bude Zlín muset táhnout svým obvyklým způsobem a držet se v relativně skromných podmínkách.

Zlín v poslední době hodně sází na hráče původem z Afriky, Slovácko se bez nich obejde. Jak to vnímáte?

Nic proti africkým hráčům, ale ani ve svých týmech jsem jich moc nemíval. Neměl jsme dobré zkušenosti. Než se sžijí s prostředím, než se naučí jazyk, než jim přestane vadit, že padá sníh, to je běh na dlouhou vzdálenost. A obdivoval jsem trenéry, kteří byli schopní tyhle hráče zapracovat, trpělivě jim vysvětlovat, co po nich chtějí. Je to jedna z možností, jak kádr doplnit než posílit. Není to cesta, která by pro regionální kluby jako Zlín nebo Slovácko měla být zásadní. Jejich kvalita není taková, aby byli rozdíloví hráči. A když jsou, tak vám je někdo hned vezme.