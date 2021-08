Teplice se trápí. Šance si musíme připravit líp, nabádá záložník Černý

„Jenže dostaneme dva, možná všechny tři góly po našich chybách, ne z něčeho vypracovaného. A venku, zvlášť v Mladé Boleslavi, se to strašně těžko otáčí,“ mrzelo jej.

Skláři v sezoně už přemohli silný Jablonec, jiné body však zatím nepřidali. „Teď to byl stejný scénář jako se Slavií. Nadřeme se na vyrovnání, ale místo abychom to udrželi do přestávky, dostaneme gól na 1:2 z penalty. Mohli jsme z toho vytěžit víc,“ mínil Černý.

Mohli, ale nevytěžili. Jako se Slavií nebo v Českých Budějovicích.

„My si v těch zápasech šance vypracovali, stejně tak ve Zlíně. Ale tu finální a předfinální přihrávku musíme líp připravit, ať má spoluhráč jednoduchou pozici. Trápí nás to, musíme na tom zapracovat,“ apeluje futsalový exreprezentant.

Kvůli šití tržné rány nestihl start druhé půle Mazuch, Černý tomu váhu nepřikládal. „Chtěli jsme na Boleslav vlítnout, v deseti to nebylo ono, jste limitovaní. Nikdy jsem nezažil, že bychom začínali v deseti. Zápas nám to ovšem neprohrálo.“

Ve středu Teplice čeká pohár v Benešově, v neděli liga na Bohemians.