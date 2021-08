Teplice, kudrnáč, číslo 13. Vítali mě jako druhého Krále, prozradil Krunert

„Je můj první vítězný, za to jsem strašně rád,“ zářil po ligovém vítězství 1:0 nad Jabloncem.

Na Stínadlech jednadvacetiletý záložník přišel na hostování s opcí z Dukly. Při zranění Trubače dostal šanci od úvodní minuty a naložil s ní znamenitě. „Jeho řešení situací je výborné, má kreativitu, nezmatkuje, dokáže hru zrychlit, zpomalit. Vidíme v něm potenciál. Kdyby ne, ani bychom ho nebrali,“ řekl o vlasáči teplický trenér Radim Kučera. „Věřím, že u nás bude dál růst.“

Krunertovým bojovým prostorem je střed pole. „Cítím se dobře na pozici osm, šest, můžu hrát i desítku. Prostě střed zálohy, být v centru dění. Ale budu se snažit plnit jakoukoli roli, kterou mi dá trenér. Proti Jablonci jsem měl hrát pod hrotem a doplňovat Mareše, což se podařilo. Krásně mi nahrál na gól.“

Jen co ho doslavil, rozhodčí branku odvolal, pak ale zase ukázal na středový kruh. „Já viděl, že je praporek nahoře, myslel jsem, že je ofsajd. Pak když jsem slyšel, že ho uznal, vypukla ve mně radost, něco nepopsatelného,“ zářil mladík.

A zářit chce dál, třeba jako Alex Král, který se z Teplic přes Slavii odpíchl do Ruska. A taky do reprezentace. „Když jsem přišel, kluci říkali, druhý Alex Král. Je to díky vizáži a vlasům, to je součást mě i Alexe. Vím, že si nás lidé spojují. A kdybych ho následoval, nevadilo by mi to. Naopak,“ tvrdí 188 cm vysoký hráč.

Vizáží je druhý Král, herně se cítí být spíš prvním Krunertem. „On hrál v Teplicích stopera, je defenzivnější, já ofenzivnější,“ srovnává se s reprezentantem. „Mým plánem je primárně udržet se v základní sestavě, potom uvidíme.“

A do budoucna? „Kdo by nechtěl do špičkové soutěže nebo si někdy zahrát Ligu mistrů. I to je můj cíl, kterého chci dosáhnout.“

Trenér Kučera jej zná i z reprezentační dvacítky, kde působí coby asistent. A věří, že ještě o sobě řekne hlasitěji. „Je tu krátký čas, ještě na sebe nejsou hráči zvyklí. Teď se musí poznávat, sehrávat. Ale už tak do toho zapadl a neukazuje se vůbec špatně. Dokáže využít každou situaci, kdy má míč, buď kličkou, přihrávkou, nebo průnikovým řešením,“ vyzdvihuje Kučera přednosti nové teplické akvizice.

Viktor Kolář ze Sport Investu, který hráče zastupuje, o něm říká: „Štěpán patří mezi nejzajímavější české hráče ve svém věku. Je to moderní fotbalista, kterého zdobí skvělá fyzická připravenost, rychlost a herní přímočarost. Může být rozdílovým hráčem i na ligové úrovni.“

Což ukázal už v neděli, kdy zařídil první teplickou výhru sezony i první body. Byl vidět nejen při gólu. „Jsem strašně rád, že jsem mohl pomoct týmu. Věděli jsme, že Jablonec bude po poháru ve Skotsku unavený, ale hlavně to bylo o tom, jak budeme hrát my. A výhru jsme vybojovali; s takovým výkonem můžeme bodovat i dál,“ míní Krunert. „Věděli jsme, že máme po třech kolech nula bodů, chtěli jsme to zlomit. Vítězství je důležité, cítili to všichni v kabině i ve vedení, můžeme se od něj odpíchnout.“

A taky zlomit prognózy sázkovek, které skláře pasují na sestup. „Nás to spíš motivuje, abychom dokázali, že tomu tak není. Musíme pořád makat jako teď a půjde to.“

Po trávníku se prohání s číslem 13 na dresu. „Nejsem pověrčivý. V Bohemce tohle číslo bylo volné a mně se líbilo, tak jsem ho zvolil. Volné pak bylo i v Dukle a v Teplicích taky,“ usmívá se Krunert. Ostatně, do třináctky se oblékal na Stínadlech i jeho klon Král.