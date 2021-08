Škoda roztrhne Mazuchovi pusu a nedostane kartu? diví se trenér Teplic

„Mazuch odehrává míč, Škoda do něj vletí. A náš hráč má roztrženou pusu a čtyři stehy. Asi si to sám neudělal, ale­ nebyla to ani žlutá karta,“ podivoval se Kučera kvůli krvavému zranění ze vzdušného souboje už v úvodu zápasu. „A Ondra nám vypadl na tři čtyři minuty.“

Chyběl dvě minuty i zkraje 2. poločasu, nestihl se včas vrátit ze šatny. „Protože se ta rána šila. Původně ji měly spravit dva stehy, nakonec byly čtyři, protáhlo se to. Jsem rád, že dohrál,“ řekl Kučera. „Kdyby Škoda tu žlutou kartu dostal, tak když ve 2. půli přerušil brejk, možná by viděl druhou žlutou a červenou.“

Teplice, povzbuzené první výhrou sezony nad Jabloncem, bleskově reagovaly na mladoboleslavské vedení. Na kličku a zakončení Fily odpověděl za tři minuty podobně kapitán Mareš, který dal jesle brankáři Šedovi. Jenže brzy nato stoper Mazuch u lajny skluzem zastavil Skaláka, který z penalty vrátil vedení domácím.

„Mrzí mě, že když srovnáme na 1:1 a můžeme být na koni, necháme si dát zbytečný gól z penalty. Ani nevím, jestli ji zkoumal VAR. Díval jsem se na ni, ale neviděl jsem až tak velký a důrazný zákrok na Skaláka,“ naznačil Kučera nesouhlas s verdiktem arbitra Klímy.

Zato Jiří Skalák měl jasno: „Kdyby tohle nebyla penalta, tak nevím, co jiného by měla být. Šel tam do nesmyslného skluzu. Mám ještě teď krvavý kotník.“

Po přestávce mohl znovu srovnat Mareš, byl zablokovaný, a tak Mladá Boleslav díky dalekonosné ráně Stránského minutu před koncem rozhodla. Skláři v té době už dohrávali bez vyloučeného Chlumeckého, který opustil hřiště po druhé žluté kartě. Rozhodčí do zápisu napsal, že ji udělil za bezohledné kopnutí soupeře do ramene.

„Ta druhá byla přísná, ale to je zase jen můj pohled. A já ji dostanu, když řeknu jen: Ku.va, to bylo na žlutou. Nic víc. Nikoho jsem neurazil,“ vyčítal Kučera. „Jsou to zbytečnosti. Chlumeckému naštěstí můžeme stopku za vyloučení vymazat v poháru v Benešově a v neděli na Bohemce by měl hrát.“

Žlutomodří selhali, letos ne poprvé, v poslední části své ofenzivy. „Ztroskotali jsme v předfinální fázi kolem šestnáctky a v ní, vždy jsme vybrali to horší řešení. Akce jsme nedotahovali. Přitom od úvodních minut jsme působili lepším dojmem než Mladá Boleslav,“ mínil kouč.

„Když jsme prohrávali 1:2, museli jsme hrát a domácí mohli chodit do brejků, což jim vyhovovalo, mají na to dobré typy hráčů a kvalitu. Byli nebezpeční. Za výsledek kluky nemůžu chválit, ale za odvedený výkon ano. Rvali jsme se s favoritem, ovšem stejně jako v Českých Budějovicích nemáme nic, to bolí.“