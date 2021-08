Boleslav chce dát šanci mladým, Fila se Stránským se odvděčili gólem

„Jsem rád, že to tam padlo. První myšlenky byly, ať to neskončí někde na tribuně, tlačil jsem míč hodně k zemi a naštěstí mi to vyšlo. Hezky to tam zapadlo,“ usmál se spokojeně Stránský po premiérovém gólu kariéry v nejvyšší soutěži.

Boleslav vyhrála 3:1 a výrazně přitom těžila z dobré formy talentů. Nejen Stránský byl totiž v sestavě mladíkem, na nějž vsadila. David Jurásek má teprve dva týdny 21 let, Daniel Fila slavil v den utkání devatenáctiny, Stránskému je osmnáct a Lukáši Maškovi teprve sedmnáct roků.

Se všemi se v klubu významně počítá, a to se ještě v rezervě po vážném zranění dostává do fazony David Pech, další devatenáctiletý supertalent. „V tréninku kluci skvěle pracují a je pak radost jim dát v ligovém utkání prostor,“ řekl mladoboleslavský kouč Karel Jarolím.

Nejdále je Fila. V létě o útočníka stáli obři Sparta i Slavia, údajně až sedmnáct milionů korun ale do Brna poslala Mladá Boleslav. Skóroval hned ve druhém kole proti Jablonci a v sobotu se proti Teplicím ukázal znovu. Bývalého reprezentanta Ondřeje Mazucha si povedenou zasekávačkou doslova posadil na zadek a rychlou střelou umístil balon přesně k tyči. Paráda!

„O příchod Daniela Fily jsme hodně stáli. Zájem o jeho služby byl z velkých českých klubů extrémní a nabídky na něj byly i ze zahraničí. Věřím, že se jeho obrovský potenciál ještě projeví,“ řekl majitel boleslavského klubu Josef Dufek.

V bráně pětatřicetiletý Jan Šeda, před ním ostřílený stoper Marek Suchý, s kapitánskou páskou třetí nejstarší hráč ligy Marek Matějovský (39) a na hrotu další veterán Milan Škoda, jemuž je stejně jako Šedovi. Boleslav to zdaleka nehraje pouze na mladíky, ale zdá se, že je v blízké budoucnosti hodlá využívat čím dál více.

I proto po náročném vyjednávání čerstvě podepsala nové kontrakty s Maškem a Stránským. „Vojta i Lukáš patří bezesporu mezi nejzajímavější ofenzivní talenty Česka. Oba mají předpoklady pro moderní fotbal, nechybí jim pracovitost i zdravé sebevědomí. Zájem o ně byl v tuzemských klubech i v zahraničí, v Boleslavi však udělali maximum pro jejich udržení,“ řekl po potvrzení dohody Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která oba talentované hráče zastupuje.

„Postupně dostávají šanci prokázat své kvality v ligových duelech, vedle hráčů typu Marka Matějovského nebo Marka Suchého je pro ně navíc přínosem každý jednotlivý trénink,“ podotkl Kolář.

V podobném stylu se mladíci v Mladé Boleslavi prosazovali snad naposledy za časů Jana Chramosty, který okouzlil ligu v sedmnácti letech. K jeho vrstevníkům patří i Jan Bořil, Ondřej Zahustel či Tomáš Fabián, tedy hráči, jež Boleslav taktéž vystřelila do velkého fotbalu. Teď přichází čas Fily a spol.