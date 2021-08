Heidenreicha čeká hostování: Chci v Itálii potvrdit jméno, které tam mám

„Dojmy jsou zatím skvělé. Mám skvělý pocit z trenéra i všech lidí, těším se na první tréninky a hlavně na zápas na domácím stadionu,“ řekl talent, jenž v minulé sezoně hostoval v prvoligových Teplicích.

Čeká vás premiérová sezona mezi dospělými v Itálii. Jaká bude?

Je to zase něco jiného než minulý ročník v Česku. Určitě od toho mám nějaká svá očekávání, své malé cíle, které budu čím dál tím víc zvětšovat, dávat si je vyšší. Hlavně teď potřebuju trénovat naplno a ukázat se trenérovi, abych se mohl co nejdříve podívat do zápasu.

Agent Viktor Kolář O Heidenreichovi „Atalanta byla spokojená s Davidovými výkony v Teplicích, kaňkou bylo zranění. Přípravu v Itálii absolvoval naplno a opět prokázal svoji pracovitost a cílevědomost. Atalanta ho chce mít víc na očích, prioritou bylo působení v kvalitním a ambiciózním týmu v Itálii s moderním herním stylem. SPAL se zázemím i kvalitou kádru může měřit s celky ze Serie A. Na další zkoušku v náročném italském prostředí je David mentálně i fyzicky připraven.“

Jaký je trenér Pep Clotet?

Mluvil jsem s ním, je z anglické školy fotbalu, protože tam trénoval. Jeho principy rychlé hry a presinku se mi líbí. Mám skvělý pocit z kabiny, ze všech, kteří tady pracují. Už se moc těším.

Co vám má hostování přinést?

Od minulého roku Bergamo chtělo, abych šel do Serie B, abych své jméno, které v Itálii mám, potvrdil. Věří mi. Tohle hostování berou jako skvělý krok. Trenér dává mladým šanci, chtějí hrát náročný fotbal, tím se můžu ukázat a dostat do áčka Atalanty Bergamo.

SPAL se chce vrátit do Serie A. Jak vnímáte tenhle tlak?

Mám ho rád. Tým je mladý, chceme hrát fotbal náročný, hodně presinku, rychlých protiútoků. Budu se snažit plnit do puntíku pokyny a uvidím, jak se mi povede. Doufám, že budeme vyhrávat, dělat body i radost fanouškům a klubu.

Jak vám pomohl rok v Teplicích, byť jste kvůli zranění zvládl jen devět zápasů v české lize?

Mohl jsem toho odehrát daleko víc, ale zranění mě zbrzdilo, měl jsem trochu smůlu. I tak hostování hodnotím kladně, přece jen to pro mě byl přechod z mládežnického do seniorského fotbalu. A ten je jiný. Jsem rád, že jsem tenhle krok mohl udělat zrovna v Teplicích, kde jsem vyrůstal. Potvrdil jsem si, že to jde, že na to mám. Ale taky vím, že musím makat a podávat neustále co nejlepší výkony.

Zdravotně jste na tom jak?

Cítím se skvěle. Začal jsem svoji přípravu na začátku června, takže jsem se pořád udržoval. V červenci jsem nastoupil do Atalanty, první týden jsem strávil s áčkem včetně dvou zápasů. A koleno drží. Musím poděkovat doktoru Avenariusovi, který mě operoval, a všem v Teplicích, kteří se o mě starali. Pak jsem trénoval s lepšími hráči, kteří čekali na hostování. Jsem připravený. A doufám, že co nejdřív budu k dispozici trenérovi pro můj první zápas.

I proto vynecháte start kvalifikace o Euro do 21 let?

Trenérovi (Suchopárkovi) jsem oznámil, že jsem dofinišoval hostování. Domluvili jsme se, že tenhle repre sraz věnuji tomu, abych se v klubu víc zabydlel, ukázal a začal stabilně trénovat a hrát.