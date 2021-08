Když se jezdí, můžeme hrát s každým, cítí teplický kouč Kučera po výhře

Vedení klubu ho podrželo, po propadáku 0:3 ve Zlíně vyjádřilo nespokojenost, ovšem zároveň i víru v obrat k lepšímu. A první, zatím jen dílčí úspěch už přišel.

„Ve Zlíně jsme začali dobře, ale pak jsme dostali gól a přestali jsme věřit, že skóre můžeme zvrátit. V hlavě to šrotuje. Na tom musíme pracovat, protože tohle se může stát několikrát v sezoně,“ apeluje Kučera.

S Jabloncem, který ve čtvrtek hrál o Evropskou ligu na půdě skotského Celtiku Glasgow, však jako první skórovali skláři. Centr kapitána Jakuba Mareše uklidil zblízka nataženou nohou Štěpán Krunert - první start v základní sestavě Teplic a hned první gól. Posvětilo ho až video.

„Viděl jsem, že praporek je nahoře, takže jsem myslel, že je ofsajd. Když jsem pak slyšel rozhodčího, že gól uznal, vypukla ve mě radost. Něco nepopsatelného,“ líčil vlasáč Krunert pocity z 10. minuty. „Výhru jsme dneska vybojovali. Hrát dál jako tým, můžeme bodovat.“

Což ocenil i Kučera: „Jsem rád, že se tým po zápase ve Zlíně semkl. A zjistil, že se musí jezdit, bojovat. Někdy je v jednoduchosti krása. Od začátku jsme hráli na brejky.“

Ačkoli Jablonec hýřil aktivitou, držel míč a kopal 11 rohů, skláři byli z výpadů nebezpečnější. „Podle mě jsme prohráli úplně zbytečně, v útočné fázi jsme nebyli klidní a přesní,“ mrzelo jabloneckého trenéra Petra Radu. Oproti poháru ve Skotsku a před dalším evropským soubojem se Žilinou nepřipravil třesk v sestavě. „Chtěli jsme bodovat, ne dělat velké změny a hráče šetřit.“

Zato Kučera svou jedenáctkou zatřásl na šesti místech. Chyběli zranění Němeček, Hyčka, Shejbal, Vondrášek, Kučera, Trubač, Žitný, Radosta, v rekonvalescenci je Fortelný. Zatím za béčko kopal Bulmaga, posila z Moldávie. Poprvé v základní ligové sestavě nastoupil Švanda.

„Ze začátku sezony jsem nechtěl sestavou míchat, ale ustálit ji, stabilizovat hlavně ofenzivu. Ale jste poslední, máte nula bodů, skóre 1:7, musíte něco udělat, ne to držet do nekonečna,“ vysvětloval Kučera. „Některé změny byly vynucené, třeba Trubač, na jiné by i tak došlo. A týmu to pomohlo, noví kluci se chtěli ukázat.“

Díky tomu se skláři nadechli před venkovním dvojbojem v Mladé Boleslavi a na půdě Bohemians. „Tlak narůstá a kluci to potřebovali jako sůl.“