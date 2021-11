Legenda jako záplata. Vepřek nemá na kraji místo, nastoupil na stoperu

Kvůli personální nouzi postavil na stopera hrající legendu Hanáků Michala Vepřeka. Za normálních okolností levý bek odehrál v této roli osmdesát minut proti Zlínu a celý špíl s Karvinou. Rezultát? Tři obdržené góly, ale čtyři body.

V sobotu musel mazák Vepřek vzpomínky oprášit. Proti Hradci Králové neměl Jílek k dispozici Hubníka, Beneše, Jemelku ani Poulola.

„Bylo to fyzicky náročné, hodně běhavé. Vím, že už jsem tam hrál, ale nijak víc jsem to neřešil. Myslím, že jsme to s Lukášem Greššákem zvládli dobře,“ podotkl Vepřek. Výsledek: solidní individuální výkon, ale ztráta dvou bodů po promrhaném dvoubrankovém vedení a remíze 2:2.

„Se stopery to byl riskantní tah, ale zvládli to dobře,“ hodnotil Jílek. „Lukáš Greššák se snažil hrát až příliš čistě, někde mohl přidat na důrazu. Hrál první zápas po dlouhé době, Michal byl zase kromě jednoho zápasu za béčko dva měsíce bez herní praxe. Ke konci bylo znát, že jim dochází energie.“

Vepřek kývl: „Je rozdíl, jestli hrajeme první ligu, nebo si jdeme kopnout za béčko. Nemyslím to zle, ale náročnost je na jiné úrovni.“

Do základní jedenáctky se podíval poprvé od srpnového klání v MOL Cupu s Uničovem. V lize naposledy startoval 31. července. A není to jen vinou zranění, se kterým v září laboroval.

Byť je Vepřek ikonou Sigmy a v přípravě to vypadalo, že začne v sestavě, prostor od kouče Jílka dostává na levém kraji obrany mladík Ondřej Zmrzlý, který má větší potenciál, i co se týče dalšího případného prodeje. Dvaadvacetiletý odchovanec v sezoně nastoupil ke čtrnácti ligovým zápasům z patnácti možných, v nichž pomohl ke čtyřem čistým kontům.

Vepřek si v minulé sezoně nerozuměl s trenérem Radoslavem Látalem, nehrál a zvažoval odchod ze Sigmy. A teď znovu musí čekat na šanci. Výkonem proti Hradci ukázal, že i v šestatřiceti letech má co nabídnout. I v improvizovaném složení. „Hráli jsme takhle poprvé. Měli jsme na to asi čtyři tréninky, takže nějaké návyky jsme si vytvořili. Je to ale něco jiného,“ povídal Vepřek, jenž finálovou trefou zařídil Sigmě před deseti lety triumf v poháru nad Spartou.

Proti Hradci smolně stál u druhé obdržené branky, když v souboji s Prekopem vysoký míč jen protečoval za sebe, odkud srovnal trestuhodně osamocený Vlkanova, jehož neuhlídal Látal mladší.

„Je pravda, že jsme s Lukášem Greššákem menší než Víťa Beneš nebo Roman Hubník. Ale většinu zápasu jsme se dobře zajišťovali. Radim Breite nám pomáhal s hlavičkami, takže tam problém nebyl,“ pravil Vepřek. Tak proč Sigma dvougólové vedení neudržela? „Po gólu na 2:0 jsme přestali hrát. Bylo to už jen na naší polovinu,“ uvědomoval si Vepřek.

A samozřejmě hloupý penaltový faul Gonzáleze. „Byl zbytečný. Šlo to ustát, nehrabat na to. Pod balonem nás bylo ještě spoustu. Bohužel, chyba. Všichni je děláme.“ Sigma čeká na tři body už pět kol. Po trestu se vrací Hubník s Poulolem, ale je pravděpodobné, že v úterním (16.00) osmifinále poháru na půdě Českých Budějovic dostane Vepřek další příležitost.

A každou chvíli na hřišti si užije. Smlouva v Sigmě věrnému odchovanci končí po sezoně.