Kalamita ve středu obrany. Olomouc jde na Hradec bez stoperů

Devátá Sigma věří, že to bude hlavně ona, kdo prověří defenzivu soupeře, ač právě Hradec Králové nahradil Hanáky v elitní šestce, posbíral o tři body víc. „Hradec má kvalitní mužstvo, hrají týmový a zodpovědný fotbal. Čtyři zápasy v lize jsme nevyhráli, chceme potěšit naše fanoušky a po delší době zase doma zvítězit,“ řekl olomoucký asistent trenéra Milan Kerbr.

Olomouc vs. Hradec Králové Online reportáž v sobotu od 15 hodin

Sigma chce navázat na zápas na půdě první Plzně, kde uhrála bezbrankovou remízu. „Hlavně na prvních dvacet minut, kdy jsme hráli skvělý fotbal. Přesně podle našich představ - velice agresivně, dobrý presink po ztrátě míče, měli jsme šance,“ podotkl Kerbr.

„V Plzni jsme nevynechali jediný souboj, nedali jediný metr zadarmo,“ doplňuje pro klubovou televizi křídelník Tomáš Zahradníček.

Hradecký asistent trenéra Stanislav Hejkal zahrnul před zápasem Sigmu komplimenty. „Má dobře poskládaný realizační tým. Jsou tam trenéři, kteří pracovali jak v zahraničí, tak ve špičkových klubech. V Olomouci mají výbornou mládežnickou základnu, dokážou hráče integrovat do A-týmu a zhodnocovat je,“ ocenil.



„Měli výborný vstup do soutěže, herně i bodově. Potom to bodově nebylo až takové, ale herně to až na nějaký zápas nebyly propadáky. Olomouc je dobře poskládané mužstvo, dokáže hrát s několika systémy. My musíme zareagovat na to, jaká bude sestava.“