Krmenčík mě zklamal. Proti Plzni bych neslavil, ujišťuje olomoucký Hubník

Jakmile utkání ve Štruncových sadech začalo, vytáhli domácí kotelníci choreo s Hubníkovým dresem a nápisem Legendou v srdcích. Vzápětí následoval ještě jeden výtvor fanoušků Viktorie. Tentokrát dres slávistického útočníka Michaela Krmenčíka, kterého Plzeňané překřtili na jmenovce na dresu na Exkremenčíka...

Bývalý kapitán západočeského celku, který tentokrát přijel s páskou na ruce v olomouckých barvách, potěšil domácí publikum ještě jednou. A pořádně nerad. Krátce před poločasovou přestávkou totiž uviděl červenou kartu, když hasil nebezpečný brejk.

Proč na zatažení za záchrannou brzdu vůbec došlo?

Vzniklo to z pomalé přihrávky na mě. Kopic ji vystihl a já to chtěl co nejvíc odcouvat. Pak udělal kličku doleva a já mu trefil nohy, takže faul jasný a jasná i červená. Toho balonu na mě je škoda.

Jak jste prožíval druhý poločas, kdy jste už nemohl být na hřišti?

V kabině jsem se snažil kluky povzbudit. Byl jsem naštvaný, že jsem tým oslabil. Mohl jsem to vyřešit líp. Pak jsem přišel ke hřišti až v šedesáté minutě, když tam Zmrzlý ležel a já nevěděl, co se děje. Síly se vyrovnaly a bylo to nahoru dolů. Plzeň měla závary, my pak v závěru také dvě nebezpečné situace. A kdyby to Zahradníček ještě dával pod sebe, mohli kluci zakončovat možná do prázdné.

Jaké to bylo, když jste po červené kartě odcházel ze hřiště a domácí fanoušci skandovali vaše jméno?

Zvláštní pocit. Těšil jsem se do Plzně, byl jsem dlouho zraněný a odehrál jsem jen dva nebo tři zápasy. Červená samozřejmě v plánu nebyla, ale takový je fotbal. Patnáct minut jsme hráli velice dobře, pak nás Plzeň zatlačila a vyústilo v tu červenou. Jsem z toho zklamaný, zároveň ale na kluky pyšný, že zápas zvládli a vezeme bod.

Potěšilo vás, že vám domácí kotel připravil oslavné choreo? To druhé, které následovalo po něm a zobrazovalo Michaela Krmenčíka, už tak pozitivní zdaleka nebylo...

Nevím přesně, co Michaelovi vzkázali. Byl jsem samozřejmě strašně rád, že mě tak přijali. Je vidět, že mě tu fanoušci mají rádi. S každým jsem se tady pozdravil, je tu příjemná rodinná atmosféra. Vždy se sem vracím rád, od fanoušků to bylo hezké gesto.

Pokud byste vstřelil gól, slavil byste?

Měl jsem tam v první půli po standardce něco, čemu se asi ani šance říct nedá, ale balon mi spadl na nohu a mohlo to skončit i v brance. Rozhodně bych ale gól neslavil. To však neznamená, že bych neměl radost, protože jsem přijel jako soupeř a bojuju za Olomouc.

Byl jste překvapený, jak se váš bývalý spoluhráč Krmenčík směrem k Plzni ve vzájemném zápase choval?

Pro mě to bylo velké zklamání. Absolutně nepochopím jeho reakci. Myslím, že on sám moc dobře ví, co udělal. Jestli má klidné spaní, to nevím.

Cítil jste na Plzni, že je po dvou prohraných zápasech trochu podrážděná?

My jsme byli hlavně velice dobře připravení. Věděli jsme o absencích třech hráčů ze základní sestavy a chtěl jsme jich využít. Zápas jsme odmakali. Plzeň je mužstvo, které chce hrát, což nám vyhovovalo. Presovali jsme vysoko a z chyb jsme měli šance.

Jenže jste neskórovali už počtvrté v řadě...

Příležitosti jsme měli, minimálně jednu branku jsme měli dát. Je to náš kámen úrazu v posledních zápasech. Přestože jsme gól nedostali a vezeme bod, tak se musíme vrátit na začátek sezony, kdy jsme z minima těžili maximum.