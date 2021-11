Fotbalová liga láká na hity: Baník hraje s Plzní, Sparta na Slovácku

Fotbalová liga pokračuje po reprezentační přestávce.

V sobotu se hrají čtyři utkání, šlágrem je duel v Ostravě, kde se představí Plzeň. Ta v průběhu podzimu byla devět kol ze čtrnácti první v tabulce, ale z posledních dvou zápasů vytěžila jen bod a přeskočila ji mistrovská Slavia. Ta hraje v neděli, kdy jsou na programu rovněž čtyři utkání.

„Za to, že jsme první v tabulce, jsem samozřejmě jenom rád. Ale důležitější jsou pro mě dílčí momenty, díky kterým jsme teď první. Z reprezentace naštěstí nikdo nepřijel zraněný, kluci se vrátili v dobrém stavu. To je podstatná věc,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Program 15. kola sobota 15.00

Bohemians - Budějovice, Olomouc - Hradec, Boleslav - Zlín sobota 18.00

Ostrava - Plzeň neděle 15.00

Slovácko - Sparta, Karviná - Liberec, Teplice - Pardubice neděle 18.00

Slavia - Jablonec

Pamatuje si, jak v srpnu 2018 Slavia doma Jablonci podlehla. Od té doby ve vzájemných duelech dosáhla šesti výher a jedné remízy.

„Bylo to po vyřazení v Kyjevě v kvalifikaci Ligy mistrů, vrátili jsme se nad ránem zpátky. V neděli jsme hráli s Jabloncem, za který nastoupili odhadem asi čtyři hráči, kteří už jsou dnes tady ve Slavii. Jablonec tehdy vyhrál úplně zaslouženě,“ vzpomínal Trpišovský.

Je to souboj pohárových zástupců, obě mužstva ve čtvrtek hostí ve skupině Konferenční ligy nizozemské soupeře. Pražané vyzvou Feyenoord a Severočeši změří síly s Alkmaarem.

Než v neděli večer utkání v Edenu začne, budou aktéři vědět, jak si vedlo Slovácko proti Spartě.

Slovácko doma vyhrálo všech šest ligových duelů v letošním ročníku. Jediné dvě porážky v ročníku svěřenci kouče Martina Svědíka utrpěli v Plzni a na Slavii. Sparťané na Slavii ztrácejí dva body a před Slováckem mají k dobru jen bod.

„Čeká nás domácí zápas podzimu, souboj se Spartou bývá vždy silným nábojem jak pro hráče, tak i diváky. Nyní je to ještě umocněno postavením obou celků v tabulce. Nám se doma daří a chtěli bychom na úspěšnou sérii navázat,“ uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Sparta má problémy s marodkou, může jich chybět až pět opor (Pešek, Čelůstka, Wiesner, Krejčí a Hložek), což by bylo obrovské oslabení. Navíc ve čtvrtek ji čeká duel v Evropské lize v Glasgow proti Rangers.

„Máme před sebou velmi důležitý týden, jeden z klíčových v celé sezoně,“ poznamenal sparťanský asistent Luboč Loučka.

Plzeň po porážce 0:2 na Slavii remizovala bez branek s Olomoucí a přišla o první příčku. Pátá Ostrava nevyhrála v posledních třech kolech. Viktorii může povzbudit výborná bilance s Baníkem, s nímž neprohrála v posledních 23 ligových zápasech od srpna 2009.

Trenér Západočechů Michal Bílek bude mít problém se složením obrany. Kvůli karetním trestům chybějí stopeři Luděk Pernica s Filipem Kašou, krajní bek Radim Řezník, ale také záložník Lukáš Kalvach. „Samozřejmě je to komplikace. Už jsme věděli, že k dispozici nebudou, takže jsme se na to připravovali. Do toho přišla nějaká zranění a museli jsme se připravovat zase trošku jinak,“ řekl plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

V neděli doma nastoupí i dva nejhorší týmy tabulky. Poslední Teplice, které prohrály všech pět ligových duelů pod trenérem Jiřím Jarošíkem, absolvují záchranářský souboj se čtrnáctými Pardubicemi. Východočeši nezvítězili devět kol po sobě.

Předposlední Karviná po návratu z koronavirové karantény vybojovala remízu 2:2 se Slováckem. Čekání na premiérovou výhru v sezoně by Slezané rádi ukončili proti desátému Liberci.

Vedle zápasu Ostravy s Plzní jsou v sobotu na programu další tři utkání. Nováček Hradec Králové hraje v Olomouci. Hradci patří šesté místo, devátá Sigma v posledních čtyřech kolech získala jediný bod a nedala gól.

Osmá Mladá Boleslav přivítá Zlín. Jedenáctí „Ševci“ ve třech kolech v řadě neinkasovali a poslední dva ligové duely se Středočechy vyhráli.

Třináctí Bohemians 1905 v Ďolíčku vyzvou sedmé České Budějovice, se kterými doma v nejvyšší soutěži bodovali šestkrát za sebou.