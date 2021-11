Bod bereme, je podložený velkou prací a ochotou, radoval se olomoucký kouč

„My pokorně bod bereme, na druhou stranu si myslím, že to byl bod zasloužený a podložený velkou prací a ochotou,“ shrnul olomoucký trenér Václav Jílek, který před novináři mohl mluvit úplně jinak. V poslední minutě nastavení si totiž olomoucký talent Jáchym Šíp šikovně prvním dotykem poslal míč do protipohybu bránícího Kalvacha a pelášil sám na bránu. Levačkou ale z nadějné pozice přestřelil.



V dobrých pozicích selhali také při výskoku osamocený Zifčák nebo Zahradníček, který přečíslení tři na jednoho zakončoval nepřesnou ránou. „Za mě je to chyba útočného hráče. Už jsem se na to Tomáše ptal. Prý sebral poslední zbytky sil a vůbec neviděl lépe postavené Zifčáka se Šípem,“ uvedl Jílek.

Olomoučtí navíc od pětačtyřicáté minuty dohrávali v deseti. V souboji jeden na jednoho ukličkoval domácí Kopic Romana Hubníka a bývalému Plzeňákovi nezbylo nic jiného než prchajícího křídelníka faulovat. „Byla tam pomalá přihrávka na mě. Kopi to vystihl, já ho chtěl co nejvíc odcouvat a po kličce doleva jsem mu trefil nohy. Faul jasný a červená jasná. Škoda té přihrávky na mě,“ popsal situaci Hubník, který v Plzni odkopal sedm sezon, za což se mu domácí fandové odvděčili mohutným potleskem i připraveným choreem.



Krátce po změně stran se ale síly na hřišti vyrovnaly, neboť červenou kartu si po druhé žluté prohlédl také domácí Filip Kaša. Sedmadvacetiletého obránce do základní jedenáctky dostal karetní trest Luďka Pernici, Kaša však svého kouče Michala Bílka příliš nepotěšil. „Oba fauly byly naprosto zbytečné. Tyhle situace vůbec nezvládl,“ prohlásil Bílek. Západočeši ve dvanáctém soutěžním utkání v této sezoně na svém hřišti poprvé nezvítězili, Sigma bodovala po třech porážkách za sebou.



Do největší příležitosti Plzně se ve 27. minut dostal Aleš Čermák. Po líbivé kombinaci mu míč na malé vápno předložil Pavel Šulc, domácí záložník ale ve stoprocentní šanci selhal a z pěti metrů ani netrefil branku Matúše Macíka. Slovenský gólman o deset minut později pohlednou robinzonádou zneškodnil Buchovu dalekonosnou ránu a celkově si připsal sedm úspěšných zákroků.

Na urostlého brankáře si nepřišel ani Jan Sýkora. V krizové chvíli mu po hlavičce Beauguela pomohla i tyčka nebo obětavý zákrok Jemelky při dorážce exolomoučáka Chorého. „Chtěli jsme doma vyhrát, nepodařilo se to, takže spokojenost nemůže být. Ale neměli bychom být nějak psychicky dole. Pořád pohled na tabulku je poměrně dobrý. Věřím, že se z toho oklepeme. Na druhou stranu je nutné, abychom neoslabili mužstvo zbytečnými zákroky, jako dneska například Kaša,“ řekl Michal Bílek.



„Když jsme hráli deset na deset, tak jsme soupeře dostali pod tlak. Měli jsme brankové situace, nastřelili tyčku. V závěru soupeř chodil do rychlých protiútoků a měl také nebezpečné situace,“ dodal plzeňský trenér, jehož hodnocení přitakal i Jílek.

„Plzeň si vytvořila relativně dost šancí, i stoprocentních šancí. Asi by utkání daleko víc slušel výsledek 3:3 nebo 4:4 než 0:0. Vstup do utkání byl z naší strany vynikající. Prvních 15 minut bylo přesně podle našich představ. Jenom mě mrzí, že jsme to nebyli schopni korunovat vedoucím gólem. Potom se už Plzeň víc dostávala do hry a vytvářela si šance,“ pravil Jílek.

Plzeň od března 2012 v nejvyšší soutěži popatnácté za sebou s Olomoucí neprohrála, ale doma s Hanáky ztratila body po předchozí šňůře sedmi výher.

„Osobně bod beru jako úspěch. Tím, že Plzeň body ještě v domácím prostředí neztratila. Podařilo se nám najít klíč k tomu, abychom byli úspěšní. Samozřejmě při určité dávce štěstí,“ upřímně zhodnotil Václav Jílek.