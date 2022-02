Do Karviné nepůjdeš. Co tedy Olomouc zamýšlí s Vepřekem?

Víc zářezů za klub s černou hvězdou ve znaku posbírali jen ikoničtí stopeři Oldřich Machala, Michal Kovář a Martin Kotůlek.

A třebaže to bude v květnu deset roků, co holohlavý bek úchvatným sólem a střelou za háčky vzdálenější tyče trefil Olomouci v plzeňském finále českého poháru proti Spartě první trofej, on sám tvrdí: „Určitě se neberu za legendu, i když jak jste říkal ta jména, je to pěkná společnost. Já si na tom ale nikdy nezakládal, nepotrpěl, neřeším to.“

Vepřekovi to věřte. Není typickým fotbalistou. Nesleduje Ligu mistrů, raději vezme dcerky a psa do lesa, nebo si lepí modely. Avšak touha nahánět mladíky v něm pořád bublá. Fotbal miluje, každým rokem si ho váží víc a méně se stresuje. Chuť mu nevzala ani uplynulá sezona pod koučem Látalem, se kterým si nepadli do oka.

Z Vepřeka udělal náhradníka, aniž by se s mazákem o jeho pozici obšírně bavil. Zkušený zadák věřil, že pod staronovým trenérem Václavem Jílkem, pod jehož velením před čtyřmi lety vedl sigmáky do památných duelů kvalifikace Evropské ligy proti Seville jako kapitán, se může o místo s nadaným levým obráncem Ondřejem Zmrzlým popasovat na stejné startovní čáře.

Ač to tak v létě vypadalo, nakonec se Jílek rozhodl upřednostnit Zmrzlého. Logicky - i když výkonnostně na tom nebyl veterán hůř - dvaadvacetiletého odchovance může na rozdíl od Vepřeka klub zpeněžit. Fotbal je zkrátka byznys.

Nejlépe hodnocený sigmák

Takže zase jen usedl na lavičku a čekal na příležitost. Přišla na konci podzimu při zranění stopera Jemelky. Jílek upravil rozestavení na tři obránce a Vepřek novou roli zvládl nad očekávání. Posledních pět zápasů před zimní pauzou se usadil v sestavě a reportéry MF DNES byl s průměrnou známkou 2,14 nejlépe hodnoceným sigmákem podzimu.

Vepřekova čísla 574 minut odehrál Vepřek v sezoně za Sigmu, naskočil do 11 zápasů z 21. 1 gól v ročníku vstřelil, pomohl k vítězství 3:2 nad Pardubicemi. Asistenci nemá. 2,14 je jeho průměrná známka v hodnocení reportérů MF DNES. Nejlepší ze sigmáků.

„Byl to náš nejlepší hráč v závěru jak z pohledu defenzivního, kdy velmi dobře zvládal náročné situace s hrotovými útočníky, tak i ve výstavbě. Měl daleko největší snahu o konstruktivní řešení,“chválil Jílek. „Pro nás je to signál s touto informací pracovat.“ Zdálo se, že Vepřek si říká o kontrakt i důvěru. Jenže ze zimního soustředění na Maltě musel odletět kvůli covidu a Jemelka se Zmrzlým se dostali do formy.

Takže opět lavička. S rolí mentora nemá problém, leč nejistota olomouckou stálici tíží. Kontrakt vyprší v létě. V únoru chtěl mít o budoucnosti jasno. Ale nemá. Bude pokračovat v Sigmě? Ukončí kariéru? Nebo poprvé v jejím závěru věrný odchovanec, co jen hostoval v Jihlavě či na Žižkově, odejde?

Pokud nepřijde zranění, druhou možnost si rovnou škrtněte.

Rád by zůstal, avšak nabídku od sportovního manažera Ladislava Mináře zatím nedostal. Ani resultát, že hraje poslední jaro v Sigmě. „Co se týká jeho dalšího působení v Sigmě, žádné rozhodnutí zatím nepadlo,“ sdělil Minář MF DNES.

Achilovka drží. Ve hře je i Brno

Už dříve uvedl, že u matadorů z obrany, jimž končí v létě smlouvy, Beneše, Hubníka i Vepřeka, bude rozhodovat především zdraví, neboť toho za poslední měsíce dost promarodili. Roli může sehrát i případný postup béčka do druhé ligy, kde by se zkušený lídr hodil.

Vepřek dal achilovku do kupy a může půl roku před koncem smlouvy jednat i podepsat jinde.

Není to nereálná varianta.

Už teď o něj usilovala Karviná bojující v lize o záchranu, leč Minář po konzultaci s Jílkem odchod Vepřeka stopnul. „Na Michala se několik klubů ptalo, momentálně jsme se ale rozhodli, že jej uvolňovat nechceme,“ potvrdil Minář.

Důvod? Jílek spolehlivější alternativu na levého obránce či stopera nemá. Sláma ještě není ligou prověřený. I když se Minář dívá po levonohém zadákovi, neboť musí počítat s možnými prodeji reprezentanta Jemelky či Zmrzlého, záplatu Vepřekem si definitivně zavřít nechce, ačkoli mu v létě bude už sedmatřicet a prodlužování smluv u starších borců je citlivá věc, jež se nepozdává v kancelářích Androva stadionu každému.

„Vážím si toho, že je o mě v mých letech pořád zájem v lize, ale bohužel to teď nedopadlo,“ nebránil by se Vepřek odchodu tam, kde se bude cítit zase platný. „Pokud mi někdo nabídne smlouvu, budu rád, fotbal mě pořád baví, i když teď hraji méně. Pořád stíhám, výkonnost na ligu mám a také zdraví drží. I ta achilovka, co mě trápila. Něco jsem změnil v přípravě a pomáhá mi to. Vím, jak se o ni starat, a je v pohodě. Musím to zaklepat,“ řekl MF DNES.

A ubezpečil: „Mám ještě půl roku smlouvu v Sigmě, kde jsem si vždy plnil své povinnosti profesionálně, nic se pro mě nemění.“

Kde však bude hrát olomoucká legenda v příštím ročníku, zůstává nejisté. Situaci sonduje i Brno. Aspirantovi na postup do ligy by se spolehlivý levák vzadu hodil.