Slovácký záložník Sadílek: Konkurence je velká, ale týmu to pomáhá

„Není to jen o gólech a asistencích. Samozřejmě jsou to plusové body, ale jde o celkový výkon. A my jsme nevyhráli,“ vrací se dvaadvacetiletý Sadílek ke šťastnému a zároveň smolnému zápasu, v němž Slovácko inkasovalo po pár vteřinách a skoro 70 minut hrálo v oslabení, přesto dokázalo skóre otočit, nakonec ale jen remizovalo. „Na jednu stranu je bod uhraný v deseti cenný, ale když se nám povedl obrat, mrzí nás, že je z toho jen bod.“

Jak vysoko ten zápas z osobního hlediska řadíte?

Z tohoto pohledu na něj budu rád vzpomínat. Předtím proti Boleslavi jsem dostal šanci po dlouhé době a pak znovu i v Opavě. Dal jsem gól a na další nahrál, to každého hráče povzbudí, namotivuje do další práce, člověk si začne věřit. Snad jsem tím trochu napravil dojem ze svojí ztráty míče proti Boleslavi, po které soupeř v oslabení vyrovnal.

Je těžké se do základní sestavy prosadit?

Je to tak. V zimě bylo celkem dost příchodů, konkurence je velká, ale myslím, že i to pomáhá, aby výkonnost týmu byla co největší. O místo v sestavě se musíme poprat na hřišti v zápasech a při tréninku.

Za vyloučení v Opavě dostal dvouzápasový trest záložník Dominik Janošek. To vás v sestavě udrží, ne?

Těžko říct. Máme i další hráče. Zdravý a připravený už zase je Mára Havlík. Za to jsme moc rádi, hraje fantasticky a hodně týmu pomáhá. Záleží na trenérovi, jak to vymyslí.

Jaro jste rozehráli výtečně, ale teď máte ze tří zápasů jen dva body. Proti Jablonci zase musíte zabrat?

Dřív jsme remízy nedělali, buď jsme vyhrávali, nebo prohrávali. Teď sice vnímáme, že dva nerozhodné výsledky jsou aspoň nějakým ziskem, ale cítíme, že aspoň jednou jsme měli vyhrát. Teď to musíme odčinit a před reprezentační pauzou si zase zvednout sebevědomí. Ovšem Jablonec je nesmírně těžkým soupeřem. V závěru základní části ligy je naším cílem dostat se do desítky a myslím, že to zvládneme.