Sadílek, Drchal či Plechatý. Krejčího první nominace jedenadvacítky

Jedenadvacítka vstupuje do nové etapy. S novým koučem Karlem Krejčím, který na podzim nahradil Vítězslava Lavičku, ji čekají přípravné duely s Islandem a s dvacítkou Mexika, která se připravuje na letní světový šampionát v Polsku.

„Navazujeme na práci, kterou jsme započali už u dvacítky. Ze širšího kádru chybí Alex Král, který je nominovaný do áčka,“ přiblížil nový kouč. V kádru má Sadílka z Eindhovenu, Matouška z Příbrami či sparťany Plechatého s Drchalem.

„Řešili jsme i Adam Hložka, který fantasticky zvládl vstup do základní sestavy Sparty. Ale protože výběr do sedmnácti let hraje o mistrovství Evropy, pojede s ním,“ uvedl Krejčí. „Pokud bude zdravý, mohli bychom ho vzít například v červnu.“

Nejvíc zkušeností s týmem do 21 let má Antonín Vaníček z Bohemians, který nastoupil k pěti zápasům.