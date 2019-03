Rozjetá Sparta vyzve Olomouc, Slavia jede po úspěchu v Evropě do Příbrami

Třeba dva zápasy už v pátek: druhá Plzeň se pokusí snížit ztrátu na Slavii v Teplicích, od 18 hodin hraje také Dukla s Karvinou, kterou probouzí nový trenér František Straka.

„Z hráčů je cítit vůle něco s tím udělat, porvat se o šanci, kterou máme,“ věří v záchranu excentrický kouč.

Další čtyři zápasy se hrají v sobotu, v neděli jsou na programu dva. Pak nejvyšší soutěž přeruší reprezentační přestávka, v níž se národní mužstvo utká s Anglií a Brazílií. Na co láká tento ligový víkend?

Baník Ostrava - Mladá Boleslav sobota 14.00, sudí Berka, poslední zápas 2:2 Předpokládané sestavy, Ostrava: Laštůvka - Mešaninov, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Kuzmanovič - Diop, Baroš. Ml. Boleslav: Šeda - Křapka, Hájek, Jugas, Fulnek - Přikryl, Hubínek, Matějovský, Bucha, Mešanovič - Komličenko.

Pátá Ostrava zkusí doma proti Mladé Boleslavi zlomit sérii tří porážek završenou debaklem 0:4 na Slavii. V tabulce sedmí Středočeši na jaře drží neporazitelnost.

„Na sérii bez prohry chceme navázat,“ nepřekvapí mladoboleslavský trenér Jozef Weber. „Konfrontace s mužstvem z popředí ligové tabulky je pro nás velká výzva a chceme v ní uspět.“

Baník se chce naopak zvednout a chce body za každou cenu. „Musíme to teď urvat více než fotbalem nějakou bojovností, přístupem, nasazením. Jsme trochu pod tlakem, ale možná to je to, co tohle mužstvo potřebuje,“ přemítal ostravský kouč Bohumil Páník.

Slovan Liberec - Fastav Zlín sobota 15.00, sudí Královec, poslední zápas 1:0 Předpokládané sestavy, Liberec: Nguyen - Koscelník, Mikula, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Potočný, Nešický, Malinský - Kozák. Zlín: Rakovan - Holík, Bačo, Buchta, Bartošák - Hlinka - Čanturišvili, Hronek, Podio, Džafič - Poznar.

Osmý Liberec přivítá šestý Zlín, s nímž v první lize na svém stadionu neprohrál od září 2007.

„Situace v tabulce nám samozřejmě velí jedině zvítězit. Takže chceme navázat na dobré herní výkony a jasně jsme si řekli, že budeme hrát stejně útočně a aktivně, ale že už musíme začít dávat góly,“ řekl Miroslav Holeňák, asistent trenéra Liberce.

„Je to náš konkurent v boji o první šestku v konečné tabulce. Chceme se přiblížit výkonu na Baníku a rádi bychom v Liberci bodovali,“ kontruje zlínský kouč Roman Pivarník.

1. FC Slovácko - FK Jablonec sobota 15.00, sudí Franěk, poslední zápas 0:2 Předpokládané sestav, Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Daníček, Sadílek - Navrátil, Diviš, Kalabiška - Zajíc. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Acosta, Trávník, Považanec, Vatajelu - Doležal.

Čtvrtý Jablonec v Uherském Hradišti vyzve jedenácté Slovácko, se kterým v nejvyšší soutěži neprohrál devětkrát za sebou.

„Jestli chceme zůstat v první čtyřce, musíme získávat body i na hřištích soupeře. Teď nám dva zápasy venku nevyšly výsledkově, i když to herně nebylo úplně špatný. Doufám, že budeme na Slovácku úspěšní,“ pravil Jiří Vágner, asistent trenéra Jablonce.

„V minulém kole i v deseti získali bod v Opavě, což dokazuje, že mužstvo má charakter. Každý zápas má ale jiný vývoj, my potřebujeme i nadále bodovat a jdeme do utkání s cílem uspět,“ uvedl Michal Šmarda ze Slovácka.

Sparta Praha - Sigma Olomouc sobota 17.30, sudí Ardeleanu, poslední zápas 0:1 Předpokládané sestavy, Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Costa, Hanousek - Sáček, Frýdek - Dočkal, Kanga, Hložek - Tetteh. Olomouc: Buchta - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Texl - Nešpor.

Sparta na jaře vyhrála všech pět kol a její zlepšená forma vygradovala domácí výhrou 4:0 nad Plzní, po níž stáhla náskok západočeského rivala na osm bodů. Letenští budou Sigmě vracet podzimní porážku 0:1.

„Olomouc je technické, kombinační mužstvo, které teď trochu zjednodušilo hru, protože se chtěli dostat z nebezpečného pásma. Na podzim měli problémy, teď se uklidnili, vyhráli poslední čtyři zápasy a proti Spartě nemají co ztratit. My ale hrajeme doma a pokud nechceme pošlapat vítězství nad Plzní, tak musíme vyhrát,“ prohlásil sparťanský trenér Zdeněk Ščasný.

Hanáci chtějí favorita překvapit. „Každý si myslí, že dostaneme világoš po tom, co Sparta předvedla s Plzní,“ podotkl olomoucký kouč Václav Jílek. „Čeká nás složitý úkol, ale v žádném případě nejedeme na Letnou s poraženeckou náladou,“ doplnil bývalý sparťanský asistent.

Bohemians Praha 1905 - SFC Opava neděle 15.00, sudí Pechanec, poslední zápas 1:0 Předpokládané sestavy, Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Dostál, Ljovin, Vacek, Bartek - Reiter, Koubek, Vaníček. Opava: Šrom - Schaffartzik, Simerský, Svozil, Žídek - Řezníček (66. Juřena), Zavadil - Stáňa, Janetzký, Zapalač - Smola.

Čtrnáctí Bohemians 1905 hostí dvanáctou Opavu s cílem ukončit jedenáctizápasové čekání na domácí výhru v nejvyšší soutěži.

„V Ďolíčku jsme hrozně dlouho nevyhráli a ztrácíme tam podle mě hodně bodů na to, že je to domácí hřiště. I kvůli fanouškům i kvůli sobě musíme dokázat, že doma umíme vyhrávat a tři body budou důležité,“ burcuje obránce Lukáš Pokorný, který v Bohemians od ledna hostuje ze Slavie.

Bohemians si minule zvedli sebevědomí vítězstvím 3:0 v Karviné, naopak Opavě se nepovedl domácí duel s oslabeným Slováckem a chce si udobřit fanoušky.

„Máme co napravovat, hlavně se musíme vyvarovat individuálních chyb. Musíme být odvážní, ale nechybovat. Věřím, že když minimalizujeme počet chyb, můžeme uspět,“ uvedl opavský trenér Ivan Kopecký.



1. FK Příbram - Slavia Praha neděle 17.30, sudí Zelinka, poslední zápas 1:4 Předpokládané sestavy, Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Jablonský - Hlúpik, Květ, Průcha, Voltr - Keita, Fantiš. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Král - Zmrhal, Hušbauer, Stoch, Olayinka - Škoda.

Slavia vede tabulku o šest bodů před mistrovskou Plzní, která už dnes hraje v Teplicích. Pražané v lize porazili Příbram pětkrát za sebou a na hřišti nováčka v minulém utkání před dvěma lety zvítězili 8:1.

„Šestibodový náskok nás neuklidňuje, je ještě nadstavba. Kdyby se hrálo 30 kol, tak je to jiné. Ale pak se hraje dalších pět zápasů každý s každým, pro všechny to je nové. Zajímají nás jen naše zápasy. Musíme se primárně soustředit na to, abychom je zvládali, pak se nemusíme dívat na nikoho jiného,“ řekl kouč Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci doma zdolali Sevillu 4:3 po prodloužení a ve čtvrtfinále EL vyzvou Chelsea.

Příbrami se prakticky rozpadla sestava, protože v neděli nemohou nastoupit Matěj Chaluš, Olivier Kingue, Jan Matoušek ani Ruslan Mingazov, kteří ze Slavie hostují. Emmanuel Antwi si navíc odpyká trest za červenou kartu a na marodce zůstává mimo jiné Jan Rezek.

„Problém to je, protože měli zápasové vytížení a rytmus, ale dostanou šanci hráči, kteří tolik nenastupovali. Motivaci ještě proti Slavii budou mít obrovskou a jsme zvědaví, jak to zvládnou,“ uvedl Bohuslav Pilný, asistent příbramského trenéra Josefa Csaplára.