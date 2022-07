Dukla vyrovnala naprosto zaslouženě, přiznal liberecký trenér Kozel

Vedení Liberci po necelé půlhodině zajistil útočník Rondič, když po kombinaci na pravé straně střelou zpoza vápna přeloboval brankáře Šťovíčka. Do druhé půle poslali liberečtí trenéři na trávník devět nových hráčů. Hra Slovanu postupně uvadala a soupeř v 70. minutě vyrovnal trefou Hodka do prázdné branky.

„Určitě větší spokojenost byla s první půlí, kdy si myslím, že to mělo úroveň z obou stran. Druhý poločas, do hromadného střídání soupeře, to vypadalo ještě slušně. Ale pak jak oni nastoupili čerství, tak naše druhá sestava se s tím vyrovnávala velmi těžce. Dukla vyrovnala naprosto zaslouženě,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel.

Liberec v minulých dnech přišel o dalšího hráče základní sestavy. Defenzivní záložník Christ Tiéhi už trénuje se Slavií, kluby jsou dohodnuté na hostování s opcí. Zbývá dořešit detaily.

V sobotu hraje Liberec další přípravný zápas. Od 12.00 nastoupí na svém stadionu U Nisy proti nováčkovi nejvyšší polské soutěže, týmu Miedž Legnica. Další tři utkání se zahraničními soupeři už Slovan čekají na soustředění v Rakousku.