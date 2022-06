Titul je pravěk, teď máme jiné úkoly, říká liberecký útočník Rabušic

Bylo vaše pokračování v Liberci jen formalitou, nebo jste už měl nakročeno jinam?

Prioritou pro mě byl Slovan. Už během jara jsem mluvil s trenérem Kozlem a ten mi řekl, že by chtěl, abych pokračoval, což pro mě bylo směrodatné. Jak jsme dohráli, řešil jsem to i s vedením a domluvili jsme se na spolupráci na další rok. Doufám, že bude lepší než ten minulý.

Nebyl jste nervózní, že to nedopadne a že budete začátkem července nezaměstnaný?

Nezaměstnaný už jsem byl několikrát... Nervózní jsem nebyl, máme v klubu nějaké vztahy a všechno je založené na dobrém slovu. Sedl jsem si s (majitelem klubu) panem Karlem, všechno jsme vyřešili a doufám, že k oboustranné spokojenosti.

Jste rád, že v klubu pokračuje i další zkušený hráč Theo Gebre Selassie?

Aspoň mám nějakého důchodce vedle sebe, jinak by to s tou naší libereckou školkou bylo horší. Ale vážně, do kabiny zkušené hráče potřebujete, nejde hrát jen s mladými. Je potřeba je srovnat a něco jim ukázat, a v tom jsme s Theem na jedné vlně.

Co očekáváte od další sezony z osobního i z týmového hlediska?

Já už se dívám hlavně na týmové hledisko. Důležité je chytit začátek ligy, abychom to zase nehonili jako loni. Jsme ve Slovanu, takže úplně nepočítám, že budeme hrát o titul, ale je tu hodně mladých kluků, kteří by letos mohli udělat velký progres.

Zmínil jste titul. Před deseti lety získal Liberec ten poslední a vy jste byl u toho...

Samozřejmě se mi to při desátém výročí zase všechno promítlo v hlavě, ale bohužel už je to trošku pravěk. Vzpomínky jsou, ale musíme koukat před sebe. Máme teď jiné úkoly, na které se musíme zaměřit.

Jaké?

Posouvat dál mladé kluky, to je pro Slovan nejlepší. Ale musí tomu samozřejmě odpovídat i výkony na hřišti, aby sem lidi rádi chodili a bavili se.