Náš kádr? Je to na hraně, uvědomuje si liberecký kouč Kozel

V posledním z dosavadních šesti přípravných utkání jste porazili polský tým Miedž Legnica 3:0. Je to důvod ke spokojenosti?

Myslím, že můžu být spokojený, výsledek i hra měly určité parametry. Hned ze začátku jsme dali branku, která nás uklidnila, a náš výkon nebyl špatný, i když v něm samozřejmě bylo hodně chyb a ztrát. Ale celkově si myslím, že jsme utkání měli pod kontrolou. Soupeř se zvedl až naším hromadným vystřídáním, ale nějakou jeho vyloženou šanci si nevybavuju. Nakonec jsme přidali v závěru třetí branku z penalty.

Posil zatím nemáte tolik, kolik jste chtěli. Koho sháníte nejvíc?

Celou dobu hledáme levého beka. S odchodem Chrise Tiéhiho bychom potřebovali i defenzivního záložníka. V posledním utkání na tom postu hrál docela dobře Lukáš Červ, ale je to určitý kompromis. Máme tam i Ivana Varfolomejeva, který má potenciál, ale je mu osmnáct, a kdybychom to na něm stavěli, tak ho zabijeme. No a chceme taky ještě útočníka.

Asi jste čekal, že budete mít potřebné hráče k dispozici už teď...

Věci se pořád řeší, s některými hráči už to vypadalo nadějně, že by tu mohli být, ale nestalo se. Pokud jde o odchody, ten Koscelníkův byl trošku plánovaný. Kolem Tiéhiho to naopak vypadalo, že se teď nic dít nebude, a najednou dělo, což byla trochu rána, na kterou jsme zatím nezareagovali. Ve středu jedeme na herní soustředění do Rakouska a doufal jsem, že už tu budou hráči, se kterými budeme hrát ligu.

Jak to vypadá se záložníky Matouškem a Marou, kteří s týmem trénují, ale jejich budoucnost není úplně jistá?

Honza Matoušek je jedním z hráčů ze Slavie, mezi oběma kluby probíhají nějaké procesy, protože ve Slavii je od nás zase Tiéhi, ale není to ještě úplně podepsané. Matoušek má zatím souhlas, že tady může trénovat. Následující dny ukáží, jak to dopadne. A pokud jde o Maru, tomu skončilo hostování a v Liberci má platnou smlouvu. V zápase proti Legnici jsem si od něj uměl představit lepší výkon, ale fotbalista to je a u nás je takový stav, že jsme rádi za každého hráče. Je jen na něm, jak bude pracovat a jestli bude pro mužstvo platný.

Miloš Kratochvíl (vpravo) z Jablonce se snaží zpracovat balon, brání ho Christ Tiehi z Liberce.

Ze Slavie jste přivedli brankáře Stejskala. Jak jste spokojení s tímto postem?

Doufám, že se hostování Stejskala dotáhne. Chtěli jsme gólmana, který vytvoří dvojici s Oliem Vliegenem, Stejskal nám v přípravě vychytal první nulu a tenhle úkol nám splní.

Mohli byste v současném složení vstoupit do ligy jako konkurenceschopný tým?

Popravdě řečeno, když si vezmu, že začínáme na Spartě, kde nemůžou hrát Plechatý s Kozákem, je to hodně na hraně. Ale pracujeme na tom, aby kádr byl širší. Do Rakouska jsme chtěli jet v počtu 22 hráčů plus tři brankáři, ale je otázka, jestli tenhle počet vůbec naplníme.