Tiéhi je téměř slávistou. S týmem trénuje, řeší se hostování z Liberce

O zapojení čtyřiadvacetiletého středopolaře z Pobřeží Slonoviny do tréninkového procesu informovali červenobílí na sociálních sítích.

Že se Tiéhimu podařilo Slavii zaujmout, potvrdil minulý týden po přípravném utkání s Olympiakosem Pireus (1:1) asistent trenéra Jaroslav Köstl. „Je to typologie hráče, která nás zajímá,“ poznamenal.

Tiéhi dosud v lize odehrál 41 zápasů, do Česka přišel v listopadu 2020 ze sedmé anglické nejvyšší soutěže. V dresu Opavy debutoval proti Slavii a kousal debakl 0:6, nastupoval nicméně nadále v základní sestavě.

Po pádu Opavy do druhé ligy přestoupil v září 2021 do Liberce, který rodáka z Paříže a držitele francouzského pasu lanařil už na jaře, a i tam se Tiéhi ihned prosadil do zahajovací jedenáctky.

S další sezonou se znovu posune o úroveň výš.

Defenzivní záložník, který umí hrát také na pozici „osmičky“ či na pravém kraji obrany, pochází z fotbalové rodiny. Jeho bratr Jean-Pierre je v akademii Fulhamu, jejich otec Joël Tiéhi byl známý útočník – v roce 1992 vyhrál s reprezentací Pobřeží slonoviny Africký pohár, na klubové úrovni střílel góly za Le Havre, Lens či Toulouse.

Pokud se při kompletaci „finální smluvní dokumentace“, jak úkon Slavia nazvala, neobjeví komplikace, stane se Tiéhi její sedmou letní posilou.

Dosud získala odchovance Matěje Valentu z Českých Budějovic, Eduarda Santose z Karviné, Václava Jurečku ze Slovácka, Davida Douděru a Ewertona z Mladé Boleslavi plus příbramského mladíka Denise Halinského.