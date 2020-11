Ze sedmé anglické ligy do nejvyšší české. Pomůže Tiéhi Opavě?

„Trénuje s námi přes pět týdnů a jevil se velmi dobře,“ prohlásil opavský sportovní ředitel a trenér Radoslav Kováč, který dal Tiéhimu poprvé v nejvyšší české soutěži příležitost proti Slavii Praha.

Opavští propadli 0:6.

„Pro něho to byl moc těžký zápas. Na takové tempo ještě není zvyklý, je to úplně o něčem jiném, než znal, ale nemohu říct, že by mě zklamal. Poradil si dobře, ale bohužel celkově jsme mu vůbec nepomohli,“ uvedl Kováč.

„Byl to těžký zápas, protože jsme hráli proti nejlepšímu týmu ligy,“ prohlásil na klubovém webu dvaadvacetiletý Tiéhi, rodák z Paříže, který je odchovancem Le Havre.

Se životem v klubu a v Česku novou opavskou posilu seznamuje třiadvacetiletý kamerunský obránce Joss Didiba. „Joss je dobrý kluk i skvělý fotbalista. Hodně se kamarádíme. Je tady takový můj starší brácha. Má mnohem víc zkušeností, hodně se řídím jeho radami,“ uvedl Christ Tiéhi.

V Opavě je se svou manželkou. „Náš syn zůstal zatím ve Francii s mými rodiči, ale žena se pro něj brzy vrátí. Pro mě je velice důležité mít rodinu nablízku,“ prozradil.

Christ Tiéhi by měl být v Opavě nejméně do konce sezony. Po ní na něj klub může uplatnit opci.

Kováč připustil, že by Francouz mohl být případnou náhradou za zkušeného Pavla Zavadila. „Má kvalitu, umí točit hru, je herní. Je to alternativa za Pavla, do budoucna určitě,“ potvrdil Radoslav Kováč. „Určitě půjde nahoru. Hodnotit ho po zápase se Slavií by bylo předčasné. Musíme mu dát větší prostor, abychom jeho možnosti mohli vyhodnotit.“