Chtěl jsem hrát jako táta, líčí posila libereckých fotbalistů Tiéhi

O čem ještě 23letý francouzský záložník, který má dva pasy a na mládežnické úrovni hrál za Pobřeží slonoviny, po úterním přestupu z Opavy do Slovanu mluvil na libereckém webu?

O fotbalových genech. „Propojení s fotbalem je v naší rodině velké. Když jsem byl hodně malý, viděl jsem svého otce hrát, později už jsem se koukal na video. Říkal jsem si, že chci hrát fotbal tak, jak ho hrál můj táta. Bratr to má úplně stejně, ten hraje v juniorce Fulhamu.“

O přesunu do Česka. „Byl jsem v akademii Le Havre, kde jsem podepsal i první profi kontrakt. Pak jsem byl v Anglii (kluby Woking a Tonbridge - pozn. red.) a byla to pro mě dobrá zkušenost. Skončila mi ale smlouva a během koronavirové pandemie jsem se snažil najít klub, Opava o mně měla určité informace, přišel jsem zkusit angažmá a vyšlo to.“

O působení v Opavě. „Minulou sezonu jsme zažili týmově náročný rok se sestupem, pro mě osobně šlo ale o dobrý ročník, protože jsem získal pevnou pozici v mužstvu.“

O Liberci. „Je to pro mě velký krok. Chci hrát dobře pro tým, trenéra a klub. Doufám, že se brzy v tabulce posuneme výš, Liberec nepatří na místa, kde teď je. To je to, co očekávám od týmu i sebe.“

O svém postu. „Začal jsem v útoku, protože jsem chtěl být jako táta. Pak už jsem hrál na pozici číslo šest, tedy na defenzivním záložníkovi, můžu ale být také na osmičce, nebo v roli pravého beka. Primárně je však mým neojblíbenějším postem právě defenzivní záložník.“

O snech. „Chtěl bych být co nejlepší na své pozici a mám sen si jednou zahrát v národním týmu. Další velký sen je hrát evropské poháry, třeba právě se Slovanem. Mám velkou motivaci a budu tvrdě bojovat, aby se mi je povedlo vyplnit.“