Slávistický asistent: Valenta je na cestě, Tiéhi i Hien nás zajímají

„Jestli na něj přijde adekvátní nabídka, tak to není hráč, kterému bychom bránili v odchodu, odvedl tady skvělé služby. Na druhou stranu je to ohromně kvalitní fotbalista, který by nám chyběl. Proto buď přijde nabídka, která nepůjde odmítnout, nebo doufáme, že s námi zůstane,“ řekl Köstl.