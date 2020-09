Liberecký kouč Hoftych: Náš tým je nový. Je logické, že nám všechno nevyjde

Liberecký kouč Pavel Hoftych před domácí pohárovou bitvou s kyperským Apoelem Nikósie šetřil řadu opor a na týmu byla patrná nesouhra. „Prohra je krutá, ale musím říct, že zasloužená,“ uznal Hoftych. „Udělali jsme mnoho změn v sestavě, bylo to kvůli zápasu, který jsme odehráli a který nás čeká. Na hodně výkonech bylo znát, že spolu kluci nehrávali. Vystřídala se stoperská dvojice, která v takovém složení hrála vůbec poprvé, samozřejmě nám tedy haprovala spolupráce.“

Čím si vysvětlujete, že se tým úspěšně bojující na evropské scéně nedokázal proti nováčkovi ligy vůbec dostat do tlaku?

Je potřeba si uvědomit, že za sebou máme šest utkání po poměrně krátké přípravě, a to, že v novém složení zvládneme okamžitě nejen ligu, ale i postupy v evropských pohárech, si může myslet jen blázen. Já jsem si to rozhodně nemyslel a jsem rád, že mužstvo doteď v lize získalo sedm bodů a dostalo možnost si zahrát play-off Evropské ligy. Náš tým je prakticky úplně nový, takže je asi logické, že mu nebude každý zápas vycházet.

Proč jste tolik obměnil sestavu?

Museli jsme k tomu přistoupit, režim v plné palbě bychom po návratu z Rumunska nezvládli. Viděli jsme to minulý týden v utkání proti Karviné, kdy jsme po zápasu v Litvě šlapali vodu. Chtěli jsme dát šanci hráčům, kteří donesou novou energii. Třeba jeden z těch, kteří hráli tenhle nešťastný zápas proti Pardubicím, bude tím správným žolíkem ve čtvrtek a přinese nám náš sen.

Jak velká facka je prohra 0:3 před bitvou s Apoelem?

Fackou bych to nenazval. Věděli jsme, že v téhle sestavě můžeme mít problémy. Pardubice toho využily stejně jako my jsme toho využili proti Plzni, která k nám přijela po utkání na Alkmaaru.

Nebyli už někteří hráči myšlenkami u zápasu s Kypřany?

To určitě ne. Z hráčů, kteří hráli ve čtvrtek v Rumunsku s FCSB, byli na hřišti tři, zbytek tvořili kluci z lavičky nebo nastupující v roli náhradníků. Každý byl motivovaný, ale chyběla souhra. Na hřišti se spíš hledali.

Je vůbec nějaký hráč, který podle vás předvedl svůj standard?

Určitě Maťo Koscelník. Ukázal, že podává stabilně kvalitní výkony. Nechci ale nikoho z hráčů kritizovat. Nebylo to pro ně jednoduché, třeba pro novou stoperskou dvojici Chaluš - Jugas bylo velmi těžké, aby hned působila kompaktně.

Jak hráče namotivovat na klíčovou čtvrteční bitvu?

Je to play-off o postup do skupiny Evropské ligy. Já jsem to zažil před dvěma lety jako sportovní ředitel v Trnavě, kdy jsme šli do skupiny už z prvního předkola a nakonec jsme hráli s Anderlechtem, Fenerbahce a Dinamem Záhřeb. Byly to krásné týdny, o kterých sní asi každý hráč, takže si nemyslím, že by byl problém někoho motivovat na čtvrteční utkání.

V jakém režimu se budete na Apoel připravovat? Čeká vás izolace kvůli koronaviru?

Ne, hráči dostali doporučení, jak se mají chovat. V úterý máme trénink a po něm následuje šťourání do nosu v režii UEFA, abychom zjistili, jestli něco máme, nebo ne. Pevně věříme, že budeme všichni negativní. Doteď šlapeme jako hodinky, musím to zaklepat. Ve středu před zápasem vyrazíme do hotelu Maruška v Jizerských horách, tam se večer společně podíváme na Slavii a budeme jí fandit, protože každý český zástupce ve skupině je důležitý. No a ve čtvrtek už nás čeká Apoel.

Jak hodnotíte jeho sílu?

Mají velmi zkušené mužstvo, ve kterém není snad ani jeden Kypřan. Jsou to všechno Portugalci, Argentinci a podobně, velmi dobří fotbalisté. Apoel má osmadvacet titulů a několik účastí ve skupině Ligy mistrů, i když poslední dva roky neměl úplně top. V jeho týmu je nově například i útočník (Atdhe Nuhiu), který má 277 startů za anglický Sheffield. Celkově jde o vynikající mužstvo s citem pro balon a kombinaci a my se budeme snažit, abychom tak zkušenému a technickému týmu dokázali konkurovat a porvali se o postup.