Liberec hraje o Evropu i balík peněz. Ale nechceme to zveličovat, brzdí kouč

„Je to pro nás zápas roku, ale nechceme to zase zveličovat a dostávat se zbytečně pod tlak,“ řekl liberecký trenér Pavel Hoftych. „Velice si vážíme toho, že jsme se dostali tak daleko a že se o šanci o postup můžeme poprat v domácím prostředí. Pro celý klub je to důležitý krok.“

Liberec vs. APOEL Nikósie Online reportáž ve čtvrtek od 19 hodin

Kromě sportovní prestiže jsou v sázce i velké peníze. Pokud Liberec postoupí do základní skupiny Evropské ligy, do klubové kasy přiteče v přepočtu asi 80 milionů korun. Už díky postupům v kvalifikaci si přitom Slovan zajistil přes 20 milionů. V součtu by to pokrylo chod klubu v podstatě na celou sezonu. „Pro Liberec je to vždycky důležitá součást rozpočtu. S možným naplněním rozpočtu si pak můžete přivést vlastní hráče a investovat do budoucnosti,“ uvědomuje si Hoftych.

Liberec před týdnem postoupil přes rumunský celek FCSB, který zdecimovala nákaza koronavirem. Tým v úterý prošel oficiálními testy UEFA a trenérovi se ulevilo: všichni negativní!



„Hráči po příjezdu z Rumunska zamířili domů, nemělo cenu je držet na hotelu. Vědí, že by se neměli zbytečně pohybovat tam, kde je hodně lidí, ale že bychom jim zakryli pusu rouškou a dali je do skafandru, to odmítáme,“ prohlásil Hoftych s tím, že k dispozici bude večer mít tu nejsilnější sestavu.

Liberecký trenér Pavel Hoftych plný emocí.

K soupeři, který na evropské scéně hraje pravidelně, mají Liberečtí respekt, ale znají i jeho možné slabiny. „Mají zkušené hráče a velkou ofenzivní sílu. Na druhé straně ale hrají v novém složení a mají problémy, aby tým konsolidovali. Může jim scházet trocha týmovosti a v tom cítíme výhodu,“ řekl kouč Slovanu.

Pro Liberec jde o historicky už šestou účast v play off o základní skupinu Evropské ligy. Dvakrát mu to nevyšlo (Dinamo Bukurešť, Dnětropetrovsk), třikrát vybojoval postup: přes Udine, Hajduk Split a AEK Larnaka.

Bude proti kyperskému soupeři úspěšný i letos?