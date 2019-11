Trpišovský o audienci u prezidenta: Výjimečná situace a skvělý zážitek

„Ukázali nám prostory, které člověk normálně nevidí, což pro mě bylo velmi zajímavé. I kvůli mamince, která přečetla snad všechny knížky o historii, viděli jsme třeba, kde měla koupelnu Marie Terezie,“ popsal Trpišovský.



Prezident Zeman poděkoval slávistům za úspěšnou reprezentaci země ve světě.

„Byla to výjimečná situace a bylo vidět, že i kluci jsou z toho nervózní. Ondra Kolář říkal, že byl nervózní víc než z Messiho. Pana prezidenta jsme se ptali, jestli byl někdy na fotbalovém zápase, tak říkal, že jednou v životě. Bavili jsme se o sportu, zajímaly ho podmínky, ptal se na případný národní stadion. Bylo to příjemné posezení a skvělý zážitek,“ dodal Trpišovský, když po nedělním vítězství nad Teplice (3:0) v závěru tiskové konference od fotbalu na moment odbočil.

Prezident republiky Miloš Zeman přijal na Pražském hradě šéfa fotbalové Slavie Jaroslava Tvrdíka, kapitána Tomáše Součka, gólmana Ondřeje Koláře a trenéra Jindřicha Trpišovského. (7. listopadu 2019)

Předtím o něm hovořil dlouhé minuty. Slavia doma přetlačila dalšího soupeře a před třetí reprezentační přestávkou sezony má na čele tabulky jedenáctibodový náskok. Jak po vítězství reagoval trenér?



O náročném programu, který Slavia až na vyřazení z poháru od Baníku zvládla: „V Lize mistrů máte velkou výhodu v tom, že hrajete v úterky a středy a máte před víkendovými zápasy více času na odpočinek. V Barceloně to byl velmi náročný zápas, k tomu musíte přičíst cestování, ale čtyři dny volna jsou ideální, to se dá v pohodě zvládnout. Je to velký rozdíl třeba proti minulé sezoně, kdy jsme po čtvrtečních utkáních Evropské ligy měli kolikrát jen dva volné dny.“

O Tomáši Součkovi, který minule penaltu neproměnil, ale nebál se ji po týdnu zahrát znovu: „Už minule jsem říkal, že to s ním Přéma Kovář trénuje, tentokrát mu poradil dobře. Tomáš je velký hráč a je dobře, že když penaltu neproměnil před týdnem, tak nás to výsledkově nebolelo. Tomáš má výhodu v tom, jak velkou variabilitu v zakončení má. To je asi pět nebo šest míst, kam je schopen to zahrát.“

O jeho budoucnosti a o tom, jestli opravdu ve Slavii může zůstat až do léta: „Tomášův odchod pro nás jednou bude strašně citelný, je pro nás nenahraditelný. On sám ale přestup zatím řešit nechce, nicméně je určitě důkazem toho, že když má člověk kvalitu a sebevědomí, tak dostává stále lepší nabídky. Je v laufu a je důležitý, aby počkal na ten správný klub, nebo zůstal a byl hrdina klubu, jako to udělalo spoustu hráčů v zahraničí. Jsou schopni být celou kariéru v jednom klubu a jsou šťastní. A já vím, že Tomáš ve Slavii je šťastný. Pokud je odchod do zahraničí nepřipravený, kolikrát to nemusí dopadnout dobře. Takový hráč musí mít silnou pozici, vědět, že ho klub podrží, když se cokoli stane, vymění se trenér a tak dál. Samozřejmě, že čím déle tady zůstane, tím lépe pro nás.“

O Stanciovi, který zatím ve Slavii není příliš produktivní jako například ve Spartě: „Hraje na pozici, kde by měl gólů střílet víc. Na jeho obhajobu my ho nutíme trochu do jiných věcí, než když ho vidím například v rumunské reprezentaci, kde hraje desítku, podhrota a čeká, než mu spoluhráči nějakou situaci vytvoří. U nás se pohybuje hodně hluboko. A také je tady pořád teprve tři měsíce, skočil do toho rovnýma nohama a já jsem přesvědčený, že na jaře bude o padesát procent lepší než teď. Je to týmový hráč, hodně změnil své pojetí, vrací se, dostává se trochu do jiných prostorů, zakládá útoky. Sám ví, že góly nedává, a trápí se, žere ho to, přitom v tréninku míče do brány neomylně uklízí, ale potřebuje se prosadit i v zápase.“

O přínosu Júsufa, který nastoupil v ligové základní sestavě po více než dvou měsících: „Pořád nevydrží devadesát minut. Od nějaké padesáté začíná ztrácet míče, nemá takový pohyb. Nedokáže udržet intenzitu hry v takové míře, jak bychom potřebovali. A také si na něj musíme trochu zvyknout, útočníky rotujeme, a od něj si slibujeme, že bude sklepávat míče záložníkům, přitom jsme mu v prvním poločase zápasu s Teplicemi dali snad deset míčů do běhu. Občas se dostal do kombinace, také by potřeboval dát nějakou branku. Náznaky měl, ale top výkon to nebyl. Potřebujeme, aby byl daleko pohyblivější.“