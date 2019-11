Teplice naštvala penalta v Edenu: Proč nezasáhli videorozhodčí? Byli na kafi?

„Jsme v jednadvacátém století, máme tady VAR a už poněkolikáté bylo rozhodnuto v neprospěch Teplic,“ kroutil hlavou hostující kouč. Proč tentokrát?



Blížil se závěr úvodní půlhodiny zápasu, domácí Bořil vhodil aut směrem do pokutového území a brankář Grigar ho nedůrazně vyboxoval pouze na hranu šestnáctky před teplického Kodeše a slávistu Olayinku. Ten šel do souboje podrážkou napřed, zasáhl míč a poté, co ho soupeř možná jemně štrejchnul kopačkou do nohy, se chytil za koleno a upadl. Ani jeden záběr, který televize nabídla, není zcela průkazný.

„Snažil jsem se odehrát balon, Olayinka tam šel šlapákem a já si myslím, že jsem trefil napůl jeho a napůl míč. Nevím přesně, protože to bylo hodně rychlé,“ popisoval Kodeš.

Rozhodčí zápasu Ondřej Pechanec neváhal. Pískal okamžitě a svůj verdikt si nechal ověřit od kolegů u videa, kde seděli Pavel Franěk a Petr Blažej. Ani protesty teplických fotbalistů nebyly zprvu nijak výrazné. Někteří hráči se sudímu jen snažili naznačit, co po utkání řekl i Kodeš, účastník souboje. A sice, že jako první fauloval slávista Olayinka, jenž se měl v souboji provinit šlapákem.



„Já rozhodčímu nezazlívám, že tu penaltu pískl, prostě měl takové postavení, ze kterého to vypadalo jednoznačně, ale proč se na tu situaci nešel podívat? Máme tady VAR a nikdo z videoasistentů se nad tou situací nepozastavil? Nikdo rozhodčího nezavolal? Asi byli někde na kafi nebo co,“ dodal trpce Hejkal.

Videorozhodčí Pavel Franěk pro televizní stanici O 2 TV Sport uvedl: „V této situaci hlavní rozhodčí nařídil pokutový kop. Situaci jsme konzultovali, hlavní rozhodčí nám to popsal a to popsání korespondovalo s tím, co jsme viděli na obrazovce. Tím pádem jsme potvrdili jeho rozhodnutí. Podle nás se jednalo o jasný pokutový kop.“

Reakce Hejkala? „Asi měli k dispozici jiné materiály, než které jsme viděli my. Koukal jsem i na televizní studio, na všechno, k čemu se můžu dostat a kontakt jsem nenašel. Videorozhodčí ho viděl, je to odborník, takže to asi penalta byla.“

Domácí trenér Jindřich Trpišovský po utkání na tiskové konferenci incident rozmazávat nechtěl: „K rozhodčím se nevyjadřuju. Neudělal jsem to ani v poháru po zápase s Baníkem, nebudu to dělat ani teď. Tu situaci jsem stejně viděl pouze v reálu a v ten moment mi to přišlo jednoznačné. Ani žádné protesty jsem neviděl, nikdo nic nerozporoval.“

VIDEO: Dlouho tomu chyběl ten druhý gól, řekl Trpišovský Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jenže Teplice cítí křivdu. A ne poprvé. „Jednou za půl roku bych chtěl, aby video také rozhodlo v náš prospěch,“ pokračoval Hejkal, který namátkou připomněl nedávný domácí duel proti Spartě (1:1). V něm hrubě chyboval hlavní rozhodčí Jan Machálek.



Ten podle komise rozhodčích nesprávně nenařídil pokutový kop pro domácí za ruku sparťana Hložka a navíc uznal branku tureckého obránce Kayi navzdory útočnému faulu Frýdka na brankáře Grigara. Teplicím pak odpustil vyloučení stopera Čmovše.

„Neříkám, že jsme snad na svazu v nemilosti, ale chci spravedlnost,“ doplnil Hejkal po utkání na Slavii, jehož výsledek 3:0 vyznívá jednoznačně. A to kouče štve: „Za odvedenou práci jsme si tady porážku takovým rozdílem nezasloužili. Jedna stránka je sportovní a fakt, že jsme proti Slavii, což je top mančaft, nevyužili svoje šance.“

O té druhé stránce pak teplický trenér řekl dost.