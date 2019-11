Nedat dvě penalty za sebou by už nebylo dobrý, oddychl si Souček

Ve 29. minutě došlo ke spornému momentu v teplickém vápně, když šel po souboji s Kodešem k zemi domácí Olayinka. Sudí Pechanec ihned odpískal penaltu, ke které se navzdory poslednímu neúspěchu postavil Souček a střelou doprostřed brány otevřel skóre.

„Minule to naštěstí bylo za jiného stavu. Po každé neproměněné penaltě je to těžké, nedat dvě za sebou už by nebylo dobrý. Gólman mi řekl, že zůstane stát uprostřed. Když mi to řekl, doufal jsem, že skočí,“ řekl vytáhlý záložník.

Zeptal jste se Tomáše Grigara, proč tedy nezůstal stát?

Pak mi říkal, že fakt chtěl zůstat. Ale nakonec naštěstí skočil.

Snaží se vás brankaři často rozhodit?

Málokdy, ale každý gólman má něco jiného. Někdo skáče od tyče k tyči, někdo něco řekne, někdo kopne do balonu... To patří k zápalu boje a je to správné.



Byl to zlomový moment?

Myslím, že jsme měli dát gól mnohem dřív. Dobře jsme kombinovali ve středu hřiště, občas i ve vápně, ale ne a ne to tam padnout. To samé v druhé půli. Měli jsme dobré akce, ale až do konce jsme museli být ve střehu, protože jsme vedli jen o gól.



Ale nakonec jste dali tři a vy jste byl u všech.

Jsem rád především za týmový úspěch. To je hlavní.



Schází vám jeden gól na nejlepšího střelce ligy Nikolaje Komličenka. Sledujete tabulku?

Ne, já jsem defenzivní záložník. Možná si z toho udělám legraci, ale týmový úspěch je pro mě na prvním místě.

V minulé sezoně jste dal třináct branek. Myslíte, že to překonáte?

Teď mezi reprezentačními přestávkami mi to tam padalo, ale vždycky to může být jinak. Věřím, že to bude pokračovat, to musím zaťukat.

VIDEO: Dlouho tomu chyběl ten druhý gól, řekl Trpišovský

Teď vás čeká další reprezentační přestávka. Jak se před ní cítíte? Náročný program jste v lize zvládli.

Jsme rádi, že to skončilo úspěšně. Dávali jsme si na to pozor. Naštěstí tu máme dobrou regeneraci po každém zápase. Všichni se těší na každý trénink a zápas. Ty po Lize mistrů jsou těžké, navíc před reprezentační přestávkou spousta lidí vyhlíží odjezd a v hlavě má hodně věcí. Teď můžeme být v klidu a těšit se na návrat.

Jste zdravotně v pořádku? Máte ovázané koleno...

To mám ještě z Plzně, ale už s tím jsem odehrál dva zápasy. Starám se o to hlavně preventivně.

Takže to není žádný problém před reprezentací?

Věřím, že ne. Budu to konzultovat s doktory. Budu mít asi tři dny volna, tak ať se to léčí. Věřím, že budu normálně k dispozici.