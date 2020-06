Trpišovský: Jako mít mečbol při podání. O titulu chceme rozhodnout ve středu

Slavia útočí na dvacátý titul v historii, což dokázala i svým sobotním představením v Ostravě. Tam, kde pět let nevyhrála ligový zápas, předvedla koncentrovaný výkon. Kvalitní a dominantní.



„I když krizové momenty tam byly. Když nám v prvním poločase pomohl Kolář, který chytil hlavičku Potočného, to byl jeden výpadek, a pak v nastavení,“ vybavil si slávistický kouč po vítězství 3:1.

Když jste v závěru inkasovali kontaktní branku, připomínalo to chvíli nedávné drama, které jste v Ostravě prožili.

Právě v kontextu toho minulého utkání, kdy jsme tu inkasovali v devadesáté sedmé minutě, jsem se trochu lekl. Přitom jsme měli zápas pod kontrolou, hráli jsme dobře, ten gól byl pro nás hodně nečekaný. Baník následně do vápna poslal osm hráčů a to se může stát cokoli. Může nastat jakýkoli odraz...

Ale vy jste tentokrát přežili, a ještě sami skórovali.

Je to pro kluky další velká zkušenost. Celkově jsem s výkonem spokojený. Snažili jsme se soustředit na vlastní hru tak, aby byla plynulejší. Byl to dobrý fotbal, nechyběly gólové šance na obou stranách. Nebyl to boj jako minule.

Vyhovovalo vám, že se hrál podstatně klidnější duel, že?

My jsme technické mužstvo a potřebujeme se soustředit na výkon, ne na nějaké další věci, které nás od fotbalu akorát odvádějí. Chtěli jsme hodně držet míč, kombinovat. A platilo to tentokrát pro obě mužstva, proto z toho byl dobrý zápas.

Jaký bude ten středeční proti Plzni?

Titulový. Máme všechno ve svých rukách a můžeme rozhodnout. Budeme na hráče apelovat, aby navázali na výkon z toho minulého utkání proti Plzni. Před Baníkem nám hodně prospěl týden volna, což na nás bylo znát. Udělali jsme další krok a teď to celé můžeme dotáhnout do konce, i když víme, že to bude velmi těžké. Plzeň kromě jediného utkání všechno vyhrála, vede jarní tabulku, máme k ní obrovský respekt. Ale tu šanci prostě nechceme propásnout.